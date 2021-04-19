美日同盟：菅义伟力图摆脱“恐中症”

来源：联合报社论

在近期两岸关系持续紧张之际，这次美日领导人峰会后的联合声明，明确地将台湾海峡和平与稳定的重要性，列入两国共同关切的议题。这是自1972年台日断交后，美日首脑峰会首度提及台湾问题。此举，虽是美日同盟的一小步，对患有“恐中症”的日本而言，却是一大步。

日本是一个极度重视“空气”（氛围）的国家。在拜登与菅义伟会晤后，日华议员恳谈会会长古屋圭司，立即贴出日本驻台代表官邸升起日本国旗的照片。一向亲台的日本防卫大臣岸信夫，则顺势前往距离台湾最近的“与那国岛”，作远眺台湾之状；这与美国神盾舰长跷脚闲看大陆辽宁舰，颇有呼应之意。

菅义伟结束访美之行后，紧接着将赴印度及菲律宾访问，以实际行动来拉拢亚太盟国，落实美日同盟的印太战略。可见，这次日本是“有备而来”，并非如过去“不情愿”地配合美国演出而已。可以看出，日本过去是“被动围堵”中国，现在正转向为“积极牵制”。

这样的氛围变化，不可谓不大。四年前，高举反中大旗的特朗普，与深富右翼色彩的安倍举行“特安会谈”，双方也只是一再重申美日同盟适用于钓鱼台海域，并未触及敏感的台海问题。直到去年，日本内部还弥漫着鼓吹大陆领导人习近平访日的气氛，希望藉中日领导人会谈为桥梁，让两国关系真正迈向正常化。菅义伟接任首相不过半年，就有了如此明显的变化；这股反中的“空气”究竟从何而来？又是什么推力让日本大胆跨越了台海的这条政治红线？

首先，是日本内部的威胁感营造了反中的氛围。菅义伟上台后，少了安倍那种政治强人的加持，自民党内部的“亲中派”与“反中派”一直维持著恐怖平衡。但今年二月中国大陆通过《海警法》后，授权中国海警船可以在争议海域中使用武力，中日两国在钓鱼台海域冲突升高的可能性大增，也让日本国内改善中日关系的氛围顿时幻灭。在西风压倒东风下，“反中派”顺势成为主流声音，防卫大臣岸信夫积极鼓吹，日本的战略防御纵深应从西南海域扩大到台湾海峡，才足以应付中国的威胁。

其次，是拜登的承诺强化了日本的反中意志。特朗普时期，在“美国优先”政策下，非但不重视传统盟国，还退出美国主导创立的《跨太平洋伙伴协定》（ＴＰＰ）；驻日美军基地经费的分摊问题，也使两国屡现歧见。面对特朗普的摇摆，日本只能转而拉拢中国，采取游走于美中之间的平衡政策。拜登上台后，布林肯访日之行对美日同盟作出再保证承诺，美国国安会印太协调官坎贝尔也亲访日本，对印太战略进行再确认。在双方互惠性同意下，美国在钓岛问题上成为日本坚定的后盾，日本则成为美国印太战略的最前沿，日本因此勇于踏出台海的军事红线。

从美日共同声明看，除中国取代朝鲜成为东亚区域的威胁外，海域问题俨已成为美日关切重点。美日强调的虽是台海和平稳定的重要性，但东海、台湾海峡和南中国海已连成另一条西太平洋岛链，台湾不仅成为美日同盟周边有事的范围，也将成为美日与中国对峙的核心，台湾卷入美中冲突的可能性大增。

日本政论家船桥洋一曾在其《漂流同盟》一书中，将美日同盟关系比喻为两艘绑在一起的船在海上漂流，随着美国亚太政策的摇摆而漂荡。如今，日本已被美国紧紧套住，成为中国大陆眼中的小圈圈。在蔡政府亲美日、反中路线下的台湾，恐怕也是如此。