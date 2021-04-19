台湾旱灾可能加剧芯片短缺问题

来源：华尔街日报

作者：Stephanie Yang

拥有全球三分之二半导体制造产能的台湾正遭受半个世纪以来最严重的旱灾，在全球面临近期历史上最严重的芯片短缺之际，旱灾令台湾承受的压力陡增。

半导体生产需要使用大量的水，由于台湾政府对半导体生产商给予破例用水照顾，到目前为止，干旱对这些生产商的影响还不算大。但半导体公司正开始做出一些调整，并且官员们已警告称，如果没有足够的降雨，缺水情况可能会恶化。

根据研究公司集邦科技(Trendforce)的数据，台湾的半导体芯片制造厂占到全球产能的65%。而大部分的台湾产能来自全球最大的芯片代工制造商台湾积体电路制造股份有限公司(简称﹕台积电)。

埃森哲(Accenture)的半导体咨询研究业务全球负责人Syed Alam表示：“台湾是半导体生产的重心。”他说：“在这件事上，压力已经到了无以复加的程度。”

台湾的大部分水资源来自于季节性台风。但去年缺少台风，水供应变得紧张，促使台湾政府开始对逾百万企业和居民实行配给用水。

一系列自然灾害严重冲击了全球芯片供应，而同时全球汽车制造商和电子产品公司对半导体芯片的需求猛增，这令供需情况雪上加霜。

今年稍早美国得克萨斯州遭遇恶劣天气，三星电子只得暂时关闭奥斯汀的两家芯片工厂。汽车芯片制造商瑞萨电子(Renesas Electronics Corp.)的日本工厂也被迫停产，工厂2月份遭遇地震，3月又发生火灾，高管称复产需要几个月时间。

台湾大部分芯片制造厂位于三个科技和工业园区，目前这三个园区必须控制用水量，不过迄今还没停止供水，所以并未出现停产。但一些公司还是感觉到了压力。

美国芯片制造商美光科技公司(Micron Technology Inc)表示，该公司一家台湾内存芯片厂供水量减少后，获得替代水源和加快节约用水将增加生产成本。美光科技在台中和桃园设有工厂。

另外，总部位于台湾新竹的台积电和联华电子(United Microelectronics Co.)已安排卡车增加供水。台积电称，该公司还在与一些公司商谈使用建筑工地的地下水。

台积电首席执行官魏哲家周四表示，虽然目前台湾供水紧张，但公司预计这不会对运营产生任何实质性影响。

台湾官员和学者已警告称，由于气候变化，水资源短缺在未来几年可能会成为一个更持久的问题，鉴于芯片生产集中在台湾，这对全球半导体产业来说是一个令人担忧的情况。

台湾桃园国立中央大学太空及遥测研究中心教授刘说安称，台湾一半以上的供水来自台风。他说，随着全球气温上升，太平洋上的台风将变得更强，但也更有可能在抵达台湾之前改变路线。

台湾去年10月成立了一个抗旱救灾机构，并且已经在通过疏浚水库、淡化海水以及从岛内各处引水等方式来缓解水资源短缺问题。

本月，台湾政府对岛上部分地区每周暂停供水两天，居民以及餐馆、美发沙龙和洗车店等企业受到了影响。台湾卫生福利部鼓励人们在疫情期间节约用水，同时仍要洗手。

在生产过程中，半导体工厂需要大量水来清洗晶圆基片、蚀刻图案、抛光层以及冲洗部件。

根据台积电去年6月发布的最新企业社会责任报告，该公司在台湾的三个科学工业园区2019年每天用水15.6万吨。这些水足以填满60多个奥运会标准游泳池。根据一份联华电子报告，该公司在台湾的设施2019年每天用水3.15万吨。

鉴于供水方面的不确定性，台积电力争到2030年将单位用水量比2010年减少30%。2019年，该公司单位用水量比2010年减少5.2%。台积电表示，2019年通过节约用水和水再利用节水300多万吨。

在缺水情况下，水资源分配已成为台湾的一个争议点，特别是对于农户来说。在工业区继续运行的情况下，农户不得不放弃灌溉。

非营利组织台湾水资源保育联盟主任粘丽玉表示，虽然政府今年为缺水农户提供了补贴，但许多人担心长期缺水会使他们的土地荒废。

粘丽玉说，工业部门就像一个无底洞，总是需要水。她说，我们知道台湾政府在认真寻找更多的水，但我们也很担心。

半导体公司是台湾经济和外交关系的重要组成部分，特别是在供应已经稀缺的情况下。

2018年，台积电在台湾GDP中占比约4.5%。根据研究公司TS Lombard的数据，过去五年，芯片销售平均占台湾出口增长的64%。德国政府联系了台湾，希望为德国汽车制造商确保稳定的芯片供应。

行业组织国际半导体产业协会(SEMI)全球行销长兼台湾区总裁曹世纶(Terry Tsao)说，现在半导体的重要性就像台湾的共识，大家都明白这一点。他说，大家会确保有足够的水来保持半导体制造业的竞争力。