印度抗疫松懈 傲慢民粹官僚制危机

来源：明报

印度近日公布的新冠新增确诊和死亡数字接连破顶。英国广播公司（BBC）引述专家分析指出，印度政府3月初过早宣布疫情已近尾声，大幅放宽防疫措施，民众亦放下警惕，参与大型体育活动及选举工程时都减少保持社交距离和戴口罩，加上疫苗接种进度缓慢，结果第二波疫情一发不可收拾。

多聚众活动无戴口罩 如平行时空

今年2月中印度疫情纾缓，由去年9月高峰平均日增逾9.3万宗确诊减至1.1万宗，7天平均单日死亡人数亦减至100人以下。3月初，卫生部长瓦尔丹（Harsh Vardhan）就宣布国家进入疫情“尾声”，而早在2月底，当局已宣布举行5邦议会选举，投票从3月27日开始持续超过一个月，竞选活动在没有社交距离等限制措施下全面展开。3月中，印度板球理事会容许超过13万名球迷到体育馆，观看印度对英格兰的两场国际球赛，入场者大部分没戴口罩。

结果不足一个月，印度疫情爆发式反弹，4月中全国平均每日新增逾10万宗确诊，近日持续创下确诊和死亡人数新高。印度目前医疗系统濒临崩溃，病牀、药物、氧气及检测均不足，新冠患者家属被迫购买贵价黑市药。纵使该国已加紧疫苗接种，但迄今只有约1620万人完成，占13亿人口仅1.2%，但疫苗却不足。全球最大疫苗制造商、印度血清研究所表示，由于资金不足无法扩大产能，6月前无法增加供应，惟路透社昨日引述消息指政府将答允向其提供300亿卢比（约31亿港元），以扩大疫苗产能。

不过，印度每晚仍举行板球赛、成千上万支持者跟随其领袖参加选举集会，并出席大型印度教盛会“大壶节”，BBC形容当地人彷佛活在平行时空。

专家认为，政府在处理第二波疫情上彻底犯错，吹嘘抗疫上的“优越论”—人口较年轻、天然免疫、农村人口多，且过早宣称成功抗疫。彭博社专栏作家沙马（Mihir Sharma）说：“印度官方傲慢、过度民族主义、民粹主义、大量的官僚无能，共同造成了一场危机。”

感染率跌减意欲 接种疫苗进度慢

第二波疫情加剧亦由于民众过于松懈，例如出席婚礼和社交聚会，政府亦容许政治集会和宗教聚会。印度1月中展开疫苗接种，但其后因感染率下降，接种人数就开始减少，令接种进度缓慢。印度阿育王大学物理及生物系教授梅农（Gautam Menon）称，第二波疫情可能无可避免，但印度可推迟其发生及减低影响。他指出，印度应如其他国家般在1月时开始仔细作基因组监察以侦测变种病毒，“我们2月已从报道中得知马哈拉施特拉邦出现新变种病毒，但当局最初否认”。许多专家预计印度还会有更多波疫情出现。