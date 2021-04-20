美背后拨火压俄 乌克兰战事一触即爆

来源：星岛日报

星岛日报社论

乌克兰危机正急剧升温，俄罗斯及乌克兰都向边境增兵，表面上是俄乌武力对峙，背后更大危机是美俄两大国的角力。美国原派两艘驱逐舰驶入黑海，震慑俄罗斯，在最后一刻叫停，令战火燃点的机会稍降，但美国总统拜登蓄意压制俄罗斯的行动没停，乌克兰又想火中取栗，推动北约将乌克兰纳为成员，地区爆发战火的危机未解，随时触发俄罗斯与美欧冲突。

为应付乌克兰东部紧张局势，乌克兰与俄罗斯都以军演为名不断向边境增兵，西方消息指，俄罗斯已在乌国边境集结十一万士兵，是二〇一四年以来最多，同时在克里米亚对开海域演习，影响黑海的刻赤航道，令乌国东部与西部港口船只往还受阻。乌克兰总统泽连斯基亦不断增兵东部，并到前线鼓动军人士气，双方已剑拔弩张。

拜登挥大棒 普京不示弱

乌克兰危机在一个多月间急速转剧，幕后有美国的手影，若非得到拜登大力支持，乌克兰并无本钱向俄国叫板。美国在三月初宣布向乌克兰提供一亿二千五百万美元军援，并指若乌国改革国防有进展，今年还会再拨一亿五千万。乌克兰局势日趋紧张之际，拜登亦反应迅速，四月初与泽连斯基通电话，表明“坚定支持”该国，美媒报道三百名美兵已抵乌克兰举行联合军演，两艘美军驱逐舰原在四月中驶入黑海，威慑俄罗斯，在进入黑海前才突然叫停。

拜登上任总统三个月，已全面扭转前任特朗普对俄罗斯总统普京的瞹眛态度，视俄国为大敌，并挥动大棒子。拜登二月底空袭俄罗斯的中东盟友叙利亚，三月初以俄罗斯向反对派领袖纳瓦罗尼落毒和将其收监，与欧盟联手制裁俄罗斯高官及企业；三月中更公开指责普京为“杀人犯”，令美俄关系急剧变坏。

在拜登撑腰下，乌国总统泽连斯基亦刻意对俄强硬，二月时冻结亲普京商人梅德韦丘克财产，关闭其控制的三个电视频道，并不惜与俄闹至濒临开战，催逼北约将乌克兰纳为成员，藉北约共同防衞抗俄。乌国自二〇一四年克里米亚脱乌危机后，积极争取加入北约，然而由于欧洲国家不想刺激俄罗斯，一直拖延其申请，泽连斯基今次加剧与俄对峙，颇有火中取栗意味。

普京一向以硬汉姿态示人，现在对美乌更绝不能示弱，因只有强硬才能保障俄国利益。俄罗斯必须力压乌克兰，阻止其加入北约，因为乌克兰与俄国毗邻，若北约强化乌克兰军事部署，就可剑指俄国心脏地带，严重威胁国家安全。

普京更不能向美国示弱，拜登利用乌克兰测试俄国底线，若俄国回应稍弱，拜登很可能步步进逼，加力围堵俄国。正因普京对乌国挑衅的强硬回应，拜登才在最后一刻叫停美军舰驶入黑海，以免局势恶化至兵戎相见，他并与普京通电话，建议两人夏天在欧洲第三国举行峰会。

逼欧盟联手 合力遏中俄

拜登看似退了半步，但力压俄国的行动并未停止，在暂缓军舰进入黑海的同时，继续以俄国干预去年美国总统大选和大举入侵美国政府网络为由，制裁三十家俄国企业、驱逐十名驻美官员，并禁止美国金融机构在一级市场购买俄国卢布公债，以经贸金融手段加力狙击俄国。

对于乌克兰危机，看来美国只是测试普京态度，暂时无意为此大动干戈，欧盟更不想打，因俄乌一旦爆发战火，欧盟被逼力撑乌克兰，将令欧俄关系紧张，不利欧洲稳定，令其经济雪上加霜，在这情况下，乌克兰危机有望稍为降温。然而，乌克兰的紧张局势对美国仍有利用价值，既可借此牵制俄罗斯，又可离间欧俄关系，逼欧盟向美国靠拢，如此便能强化美欧联盟，合力遏制俄罗斯和中国。

在美国继续搞局、乌克兰图乱中取利、普京强硬以对下，乌国危机仍会保持紧张态势，有可能因擦抢走火的意外冲突，触发大规模战事，继而牵动国际形势风云突变。