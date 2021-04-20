乌克兰和平几近破局　政治博弈须明白对方思维

来源：香港01

01观点

乌克兰危机缓和数年后，其与俄罗斯的对峙关系近月再度升温。面对俄罗斯先后在边境增兵和封锁刻赤海峡（Kerch Strait），乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）欲借北约之力向普京施压，力求避免战争再次爆发。惟此亦会犯了俄国划下的红线，或令情势弄巧成拙。

乌克兰危机发生于2013年年底。时任亲俄总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）因拒绝与欧盟签署自由贸易协定，引发大规模民众示威。虽然亚努科维奇曾以暴力镇压示威者，但最后仍被推翻政权，慌忙避走俄国。然而，视乌克兰为势力范围的普京并没有作壁上观，反而扶植亲俄武装民兵，并先后支持在克里米亚和乌克兰东部举行公投，试图将两地从母国分裂出来，并拼入俄罗斯联邦。事件最终变成为内战，即使两国及后曾签定停火协议，但和平多年来依旧脆弱。

北约议程好比家门驻军

据基辅声称，自本年3月中旬以来，俄罗斯在其边境已进行至少三次军演，并将驻兵数目增至4万人，相当与吞并克里米亚时的数目。此外，莫斯科上周还以军事演习之名，禁止其他国家船只通过刻赤海峡，这亦被基辅视为侵犯其主权的挑衅。然而俄罗斯则视所有行动为防御性质，不但非会对乌克兰构成军事威胁，反而仅是回应北约的军演威胁。

纵然泽连斯基力求避免兵戎相见，欲联合北约之力平衡局势，但在莫斯科眼中，这是不能妥协的红线。过去数周乌克兰官员不但已先后接触美国、德国、法国和土耳其领袖，以寻求北约的军事支持，而乌克兰驻德大使更称，如不能加入北约则要考虑核地位。然而对俄国来说，泽连斯基重提北约议程的威胁，好比直接邀请敌对势力到家门前驻军。

芬兰化或可带来和平

若将历史的时间轴拉长，乌克兰危机其实是北约与俄国大博弈的延续。上世纪末柏林围墙倒下、苏联解体后，西方多国领导人虽然向戈尔巴乔夫保证，北约不会乘人之危伸进原属华沙公约的前卫星国，但这口头协议不久后就因克林顿入主白宫后而被推翻——先有波兰和匈牙利于1999年加入北约，后有如保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等中东欧七国于2004年走上相同步伐，围堵俄国的军事阵线渐见成形。这不但可以解释为何乌克兰的亲西方举动会惹怒俄国，同时也可说明摩尔多瓦和格鲁吉亚当下领土，为何早年会遭亲俄武装分子肢解的原因。

乌克兰虽然有权自由选择国家的方向，但除非泽连斯基愿意不计成本代价加入北约，否则他也要兼顾现实政治的掣肘，才能做到狭处逢生，而乌克兰亦非史上首个需要取舍的国家。1939年苏联和纳粹德国签定互不侵犯条约后，苏联对芬兰发起“冬季战争”，虽然芬兰人押上性命保护家园，但奈何实力悬殊无法取胜，最终更被迫割让领土。二次大战后，芬兰夹在两大阵营之间，由于其地理位置偏远，难以得到西方阵营保护，故在主权及领土完整的大前提下，芬兰选择了中立国的外交路线，一方面既不加入北约，另一方面亦设法避免开罪苏联，但最终亦可在狭路中成为发达国家。尽管这种外交路线往往会被批为“投降派”，但若然泽连斯基未有能力和意愿跟普京豪赌一次，芬兰化或许是和平发展的出路。