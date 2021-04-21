全球气候议题 暗藏美中争霸

来源：联合新闻网

美国总统拜登邀请四十国领袖参与线上气候峰会，展现美国领导全球对抗气候问题的决心，预期届时将宣布更宏大的减排目标；此前，美中发布联合声明承诺合作因应气候变迁，看似愿为全球危机搁置分歧，实际上气候问题仍是美中长期竞争的领域之一。

美国前总统特朗普曾退出气候巴黎气候协定，拜登一上任便宣布重新加入，即将于本月二十二日至二十三日举行的气候峰会，对上任三个月的拜登而言相当重要，他将疫情与气候变迁列为其优先处理议题，也誓言重拾美国的领导地位。

拜登很可能会藉由这场全球关注的峰会公布新减排目标，承诺提供资金帮助较贫穷国家应对气候变迁，并敦促其他国家合作因应气候危机。

一些环团与企业敦促拜登政府设下新减排目标，评估白宫最终可能提出，在二○三○年将碳排放量削减到二○○五年的百分之五十。前总统奥巴马任内曾提出减排承诺，即美国二○二五年碳排放量将比二○○五年减少百分之二十六至百分之二十八。

美国塔芙茨大学法律与外交学院院长凯特告诉华盛顿邮报，拜登重新加入巴黎气候协定，各国都感到欣慰，但他们也了解美国有可能会再次退出。

凯特说，除非拜登提出的气候承诺够宏大，否则这次峰会没什么价值，只有拜登展现雄心并恢复信誉，才能在苏格兰联合国气候变化大会（COP26）前，推动其他主要经济体跟进。

外界希望，美国提出宏大的目标与承诺，能让拜登政府与欧洲盟友在面对中国大陆、俄罗斯、印度等主要国家时，拥有更大的影响力，拜登幕僚也希望主要碳排放国能在本周做出更大胆的承诺。

此时，美俄关系、美中关系仍紧张，俄罗斯已宣布总统普京将会参加这场线上气候峰会并发表演说，而中国国家主席习近平尚未确认出席。

美国一些专家认为，气候变迁将是未来几十年政治与经济关注重点，在华府与北京的贸易战、科技战之后，很可能在发展再生能源与投资绿色科技方面展开“气候战”。一份金融界研究报告指出，“这不只是拯救地球，气候战略为实现全球霸权提供了一条途径”。