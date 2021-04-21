丁怡铭回任起手式为苏贞昌添了麻烦

来源：联合新闻网

台湾行政院前发言人丁怡铭上月悄悄回任获聘为行政院顾问，府院党高层日前召开公投对案会议，会后消息经媒体曝光，丁怡铭致电立法院长游锡堃办公室，质问游幕僚有无向媒体放话；行政院发言人罗秉成上午直斥报道不实，希望媒体自律，做好查证；只是，没多久，游锡堃就技巧打脸行政院。看来，丁怡铭回任的起手式又为苏贞昌添了个麻烦。

为因应八月公投，蔡英文四月十一日在官邸召集执政党内高层会商公投案对策，拍板确定不提公投对案。翌日总统府发言人张惇涵出面说明，指会中达成“行政院及立法院党团皆不提对案”的共识，他并转述蔡英文的说法，指民进党作为执政党，必须负责任、倾全力向社会各界说明。

这场会议出席者众，包括副总统赖清德、行政院长苏贞昌、桃园市长郑文灿、立院党团总召柯建铭及党内各派系领袖，会中不仅达成不提公投对案共识，总统府翌日也主动说明，要说消息被媒体曝光，也不是什么“罪大恶极”之事，真有消息走漏，管道也不能断言就是游锡堃办公室，丁怡铭按捺不住直接向游锡堃办公室兴师问罪，动作的确引人侧目。

接替丁怡铭位子的行政院发言人罗秉成明快危机处理，率指媒体报道内容不实，希望媒体自律做好查证，但自己却疏于查证，断然否认丁怡铭有致电游锡堃办公室；没想到，游锡堃没有“配合”演出，不仅没有否认媒体报道，反而加码演出，藉机向行政院“喊话”表示，只要循正常管道沟通，就可避免外界臆测或纷扰。

姑且不论游锡堃的动机为何，但显然他这些话已经证明媒体的报道为真，丁怡铭确实有打这通电话，而且游锡堃还暗骂丁怡铭打电话到办公室兴师问罪不是“正常沟通管道”，不仅修理了丁怡铭，也没给苏贞昌好脸色看。

从林佳龙去职、王国材继位，到丁怡铭回任，苏系和正国会关系紧张，英系也有怨言，陈亭妃、陈明文箭指苏贞昌用人“要注意社会观感”、质疑“部长下台、次长升官”的用人逻辑，都打中苏贞昌的痛脚；丁怡铭复出之始即直捣游锡堃办公室，手法粗糙，再配合罗秉成帮倒忙，给了游锡堃从容出手反击的机会，纵使这一击不能推倒苏贞昌，但至少也一吐近日来的闷气！

台北市议员王世坚说得很对，丁怡铭打电话到立法院长游锡堃办公室开呛，如果属实就“罪加一等”；只是，苏贞昌根本就不在乎，他要的网军、哏图、大内宣，就算丁怡铭真的呛了游锡堃办公室，那又算得了什么？