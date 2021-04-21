乍得总统前线战死 是何志平案牵涉人物

来源：明报

非洲中部国家乍得军方昨（20日）表示，总统德比于过去的周末在北部前线与叛军战斗中伤重死亡，终年68岁。执政30年的德比刚于周一获确认胜出大选，赢得第6个总统任期，但不足一天即传死讯。军方宣布德比儿子、37岁的四星将领穆罕默德将接掌军事委员会。

军方发言人昨在电视上宣读声明，形容德比（Idriss Deby）在“在战场上扞卫主权国家之际咽下最后一口气”。官员称，德比在大选后推迟胜利演说，前往北部前线探访正与叛军作战的部队，并督导军事行动。

儿子接掌国家 解散政府实施宵禁

乍得军方周一才宣布，他们在与来自邻国利比亚的叛军战斗中取得重大胜利，杀死300名武装分子。这些叛军盘据在接壤利比亚的北部边境，现以乍得首都恩贾梅纳（N'Djamena）为目标向南推进了数百公里。路透社记者观察到，恩贾梅纳民众闻讯后渐见恐慌，许多人逃往市郊，令道路交通挤塞。

军方昨日稍后宣布已解散政府及国会，实施宵禁及关闭边境，但声言在18个过渡期后会举行“自由及民主”的选举。军方亦宣布由德比的儿子穆罕默德（Mahamat Idriss Deby）领导军事过渡委员会，为期18个月。

乍得本月11日举行被反对派杯葛的大选，选举委员会周一公布点票结果，执政党“爱国拯救运动”候选人的德比，以高达79.32%的得票率成功连任。

德比1990年3月领导创建爱国拯救运动，同年12月在邻国利比亚和苏丹支持下，推翻原独裁者哈布雷，翌年初正式出任总统，后多次连任至今。德比曾因处理石油财富及打压反对派惹来民众不满。

何志平官司牵涉人物

香港民政事务局前局长何志平2017在美国被捕，他被指向德比提供200万美元，换取中国能源公司在乍得的商业利益，包括毋须竞争就可在部分地点独家开采石油。何志平否认指控。

德比是非洲在位时间最长的领袖之一，亦是西方国家在非洲打击伊斯兰极端组织的主要盟友，这些组织包括在乍得湖盆地的博科圣地以及在萨赫勒（Sahel）地区跟盖达及“伊斯兰国”（ISIS）有联系的组织。