计划生育与开放生育未必冲突

来源：香港01

01观点

中国本应于今月上旬公布全国第七次人口普查结果，然而结果迟迟未有公布，反而中国央行于上周三（14日）在官网上发表了题为《关于我国人口转型的认识和应对之策》的论文，强调人口在经济发展的重要性，先进社会普遍低估了人口的重要性以及人类应对社会老年化及“少子化”等问题的能力。文章指出虽然中国“少子化”的问题仍比美国等先进国家，但不得不及早应对，提倡全面开放生育政策、鼓励生育并创造妇女“敢生、能生、想生”的环境。

中国的人口问题

在人口普查还未公布之时，央行赶忙发布了鼓励全面开放生育的论文，可以想像中国的人口结构正面对严重问题。回顾历史，中共建政后，毛泽东一度提出“人多好办事”鼓励多生育。惟在二战及韩战后，欠缺战争抑制人口增长，中国人口出现爆发式增长。至1964第二次人口普查时人口已达7.23亿，比起清末民初的四亿人口接近翻倍。在中国社会欠缺资源与科技支持，人口过度且无序增长是经济发展最大的阻碍。由是者，中国开始推出了生育控制政策，最终成为最为有名的“一孩政策”。

然而，“一孩政策”虽能有效地控制人口增长，但却同时做成家庭结构的缺陷。随着既存的人口渐渐年长，新生一代却因生育控制大幅减少，老年人开始不合比例的增长，造成社会负担愈来愈大。而随着新生人口愈来愈少，政策在2013年开始放宽“单独二胎”。广东省人口发展研究院院长董玉在访问中表示，“十四五”期间中国每年出生人口跌破每年1,000万人大关。现时中国每年死亡人数亦为每年1,000万左右，亦即现时中国可能已接近人口峰值，未来将出现人口下降的趋势。这将进一步恶化人口结构造成的问题，令社会负担更形沉重。

全面放弃“计划生育”？

虽然央行发表了鼓励全面生育的论文，然而却似乎与国家主席在五年前的讲法有所矛盾。2016年5月，习近平在中国计划生育协会第八次全国会员代表大会暨先进表彰会中发言指“人口问题始终是我国面临的全局性、长期性、战略性问题。在未来相当长时期内，我国人口众多的基本国情不会根本改变”。当时普遍认为“计划生育”不会有根本改变。而总理李克强也强调“坚持计划生育基本国策，促进人口长期均衡发展”。

既然国家领导人在五年前才主张计划生育要有长期性，单凭一篇全面鼓励生育的论文，很难断言决策当局在政策上很快作180度转变。不过，“计划生育”与开放生育两者其实本质上未必冲突。中国一直视人口政策为重要国家政策，正如习近平所说是“长期及战略性”的。当人口面对下行压力，为了促进“人口均衡发展”，“计划生育”中的“计划”自然也不能排除可以是鼓励生育的意思。正如央行论文中提到要“倡导生育不仅是父母和家庭的事，而且是国家和社会的责任”。这已表明了生育问题不止是个人问题，而是提升至国家利益的层面。

很多较先进国家都经历过类似的人口老年化问题，像欧洲、日本、新加坡等国家几乎都面对同样问题，也都推出了很多有利方式推动生育，日本甚至专门设有“少子化大臣”，但成效却有限。现代人不一定结婚，即使结婚也不一定生育。在结婚与生育背后还有很多因素主导，并非政府鼓励就必然有效。如果中国全面鼓励生育，到底能否突破前人经验，就得看为政者是否真的能创造一个妇女“敢生、能生、想生”的环境。