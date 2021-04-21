“棉花大战”警示中国需抢占国际标准

来源：思考香港

作者：吴桐山

包括H&M、Nike等一系列洋品牌，早前在中国陷入一场“棉花大战”。事缘是瑞士良好棉花发展协会（BCI）发稿宣称新疆地区存在“强制劳动”等侵犯人权的现象，宣布对所有新疆棉企无限期取消担保认证。结果是H&M等洋品牌随之靠边站，宣称不使用新疆棉花，而遭到抵制。

在这个高度政治化的年代，这些事情的发生并不值得大惊小怪。

首先，中国棉花事实上供不应求，西方品牌的所谓抵制其实没有实质影响。以2020-2021年度计算，中国棉花年产量约595万吨，当中新疆棉花占了近9成有520万吨。但中国对棉花的总需求量却高达780万吨，年度缺口约185万吨。换言之，中国所生产的棉花连内销都不够用，西方势力控制的标准协会所发起抵制对中国棉花销量的影响并不大。

但“棉花大战”给中国最大的启示，是除了关键技术之外，中国还需要抢占关键的标准制定。说来奇怪，瑞士本来不产棉花，但其良好棉花发展协会（BCI）却可以制定标准。相反，中国是全球纺织制造大国，也是最大的消费市场，为何中国人要按照别国制定的标准来生产和消费？这是值得中国人反思的问题。

这背后固然有历史文化的原因，毕竟现代整个国际社会都是由西方制定标准的，但经济基础决定上层建筑，随着中国市场日益扩大，未来的话语权一定想中国转移，只是在这个过程中，一定争拗不断罢了。

中国过往的发展是粗放型的，只是着眼短期利益的追逐，这一点未来要调整。如果视“棉花大战”只是一场短期的情绪宣泄，那意义不大。但如果中国由此看到自身缺陷，并着力修补，那意义就大得多。如果说晶片等核心科技中国还有很长的路要走，那么纺织这一类中国的优势产业，好应该率先制定自身标准并推而广之。

作者是学研社研究员、时事评论员

