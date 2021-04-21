来源：中时电子报

作者：徐宗懋

中国大陆的强势外交被形容成“战狼外交”，暗含不讲理、蛮横以及侵犯等负面意思。这里牵涉到两个问题：一、事实果真如此吗？二、如果中国是“战狼外交”，美国的外交应如何形容？

不用谈太久之前，只需要看看过去20年，美国发动了两场大型的地缘战争，阿富汗战争的目的是要清除支持宾拉登的塔利班政权，以为死于911事件的美国人报一箭之仇。此事可以理解成扞卫美国的国家安全，保护美国人的利益。可是伊拉克战争呢？根本无涉美国安全，美国政府却编造谎言，用伊拉克拥有大规模毁灭性武器为藉口，派兵攻打伊拉克。由美军和英军为主的入侵行动没有任何国际法的合法性，是赤裸裸的非法侵略战争，目的是夺取伊拉克丰富的石油资源，在中亚建立美国霸权。

结果长达8年的伊拉克战争造成该国近60万人民伤亡，后来又有ISIS肆虐，以致于至今仍有300万以上人民流离失所，生活在饥饿状态。至于阿富汗，美国在推翻塔利班和击杀宾垃登后，仍派军在该国，直到今年才将全部撤军。问题是，阿富汗并无油源，美国在当地打了20年战争，唯一的理由只是展现美国的全球霸权，同时维持虚假的颜面。如果中国的军事演练和外交部的强硬立场被称为“战狼外交”，美国派大军占领其他国家，毁人家园，夺人资源的侵略战争，绝对有资格被称为“野兽外交”。

尽管如此，美国如此挥霍国力，造成国内经济萎缩，催生了狂人总统川普，更带来4年的乱局，深深伤了美国的元气，才选出协调型的拜登总统。他必须平息美国内部严重的分裂，又要对外展现世界首强的地位，然而美国已不是原来的美国，世界也已不是原本的世界。强悍的俄罗斯国力正快速重振，至于近代史中的睡狮中国更彻底醒来。有一种意见说中国应该维持“韬光养晦”政策，或许此议出自善意，却不符合国际政经权力的自然规律。

历史上，当一个国家国际贸易达致鼎盛时，应势而生的便是建立强大的海陆军以保护其贸易通道；带领成立国际组织，制订维持安全的规则，并且惩罚恶意违反破坏秩序者。因此，强势外交是生产能力与经济发展强大的必然结果。反之，当经济实力弱化时，军事行动也会退缩，外交往往只剩下空洞的声明。

以俄乌边境军事紧张局势为例，美国口气越强，俄国军事动作越大，等到战争一触即发，美国立刻取消原定派军舰赴黑海的计划，并由拜登致电普丁总统，以缓和局势。在日前的《美日联合声明》中，尽管只是用“强调台海和平与稳定的重要性”的温和用语，但北京一定把它当成对分离势力的公开支持。两蒋时代坚持一个中国政策，美国即使在台驻军，也不会被理解成恶意永远分裂中国，然而现在却不同了。

北京如果没有大动作，会被视为在美、日压力下在主权问题上退让，从而更鼓励了分离势力，这将是难以想像的。因此，可以预期的是，北京一定会加快加大台海军事压力，高调宣传实战准备，会非常接近战争的状态。我相信，最后美国除了保留口头的尊严并做出实质的退让外，已难有其他选择。简言之，北京的动作必将又快又猛，而且以不容易意料的方式出现。