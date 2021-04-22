福岛废水、美猪进口 台湾人都不在乎？

来源：联合新闻网

最近有两件事，反映了台湾人不在乎的精神。一件是日本将放流福岛核废水，韩国不仅由渔民发起海上示威，民间更包围日本驻韩使领馆抗议；但位于同一洋流带的台湾，却没什么反应。另一件是，台湾自今年元旦开放莱猪进口以来，已有一千多吨美猪进口，但流向不明，民众似乎也不太在意。

这两天，一群韩国大学生在首尔的日本大使馆门前示威。三十多名男女学生当场以电剪集体剃成光头，并扬言在日本撤回决定前不会离开。韩国南部的五个临海市道则组成共同应对小组，丽水、巨济等地共有数百艘渔船在海上绕行示威。相形之下，台湾民众不知是不在意或觉得距离遥远，似乎没有太强烈的情绪。

韩国大学生剃发抗议，是因为不满外长郑义溶被美国总统气候特使柯瑞摸头后，突然说出“我们其实没有立场反对”的风凉话，大学生愤而拉高抗争态势。但抗议果然有用，国际原子能机构总干事马上说，希望韩国专家参与国际监督日本排放核废水的查核工作。台湾由于不吭一声，所以也就没人理睬，被当成没意见。

日本排核废水是两年后的事，我们也许不必太急。但是，美猪已有千吨进关，大家对于要吃下肚的东西也都不在意，也未免太冷静了些。难道陈吉仲说美猪都拿去做加工，美国猪肉就变得更安全、好吃吗？