气候多边合作 美国难再指点江山

来源：明报

明报社评

全球问题需要国际合作，说的不仅是疫情，还有气候变化，最近多国在这方面有不少动作，继上周中法德气候峰会，本周又有美国主持的视像国际峰会，国家主席习近平等多国元首应邀出席发言。为免全球暖化带来不可逆转破坏，国际社会必须在本世纪中叶实现温室气体“净零排放”，发达国和发展国应本着“共同但有区别责任”原则，加快减排步伐。5年多前的《巴黎协定》，为应付全球暖化定下蓝图，却因美国特朗普政府单方面退出而蒙上阴霾；现在美国重返协定，拜登提出减排大计、推动绿色基建，若能说到做到，当然是好事，问题是这些年美国应对气候变化政策反反覆覆，一旦白宫易主，随时又走回头路，领导权威已不复再，拜登虽欲带领美国重当“盟主”，全球气候治理也不会再由华府说了算。

美国牵头气候峰会

中俄参与释出善意

由1990年代的《京都议定书》，到后继的《巴黎协定》，20年间，国际社会愈益意识到气候变化危机，可是控制温室气体排放步伐却未如理想。科学家指出，人类活动已使全球温度较19世纪工业化前水平上升约1℃，极端天气、海平面上升及北极融冰不断恶化，若不设法煞停暖化趋势，一旦超出2℃警戒线，将为人类带来不可逆转的灾难。根据《巴黎协定》，国际社会同意力阻全球平均气温升幅超过2℃，同时力争将升幅限制于1.5℃之内，各国均要订下减排目标。

联合国指出，全球升温若要限制在1.5℃，人为碳排放必须在2030年前减少约45%（以2010年水平为基准），并于本世纪中叶达至“净零排放”，即所有碳排放均被中和，然而美国作为现今全球第二大温室气体排放国，过去数年不仅没有致力减排，反而开倒车。特朗普上台未几即退出《巴黎协定》，鼓励开采化石能源，废除奥巴马时代一系列环保措施，直至今年初拜登就职，美国才重返《巴黎协定》。今年底，联合国将于格拉斯哥举行气候大会，各国需就减排“交数”，近月围绕气候问题的外交活动频繁，本周美国主持的40国气候变化问题视像峰会，正是其一，白宫料将趁此机会，宣布“雄心万丈”的2030年温室气体减排目标。

对抗全球暖化，需要所有国家积极参与，一个也不能少，华府不再背逆国际社会意愿而行，一定是好事。华府邀请多国元首出席视像峰会，除了传统盟友，国家主席习近平、俄罗斯总统普京等亦应邀亮相发言。中美博弈激烈，美俄关系紧张，3国领袖发言会否“擦出火花”，还得拭目以待，无论如何，气候变化影响全人类，各国不能以邻为壑，美方主动邀请、习近平和普京答应发言，互释善意，带出合作抗暖化的正面信息，然而如果拜登以为大张旗鼓来一场视像峰会，就可“号令天下”，带领美国重当全球气候治理“盟主”，未免也想得太美。

抗暖化失领导权威

美难重拾“盟主”地位

全球暖化是一个历史问题，工业革命为西方带来百载好处和繁荣，同时亦给全球制造大量温室气体。现在西方常将减排矛头指向中国和印度等，实际是发达国家的人均排放量，依然远高于发展中国家，1990年代的《京都议定书》，强调以“共同但有区别责任”原则，处理发达国与发展国减排问题，原因亦在于此。西方发达国有历史责任带头减排，步伐更必须比发展国进取，可是美国却一再出尔反尔，由本世纪初小布殊政府退出《京都议定书》，到特朗普退出《巴黎协定》，每逢白宫出现政党更替，保守派当权，华府就扬言这些国际气候协议对美国人“不公”、为美国带来“苛刻”经济负担，将之前所作的国际承诺视若草芥。

过去20多年，全球抗暖化的最大不明朗因素就是美国。现在拜登提出大兴绿色基建，力争2030年将美国碳排放减少五成（以2010年水平为基准），目标相当进取，国际社会担心的是，万一4年后白宫又易主，换上“特朗普2.0”，会否又再“人去政息”。当然，乐观一点看，世界格局变化急速，各国强调科技兴国，中国在再生能源、电动车等方面发展一日千里，欧洲也走得很快，就连美国国务卿布林肯亦承认，美国再生能源明显落后中国，追赶中国的压力，或可促成美国加快减排步伐，可是美国人太习惯高碳生活，华府又跟传统能源等高排放产业瓜葛太多，加快绿色转型未必如想像容易。

中国和欧洲再生能源发展快，一大原因是两地都想减少依赖外来油气供应，然而页岩气革命已令美国成为全球最大产油国，短短10年能否改弦易辙，实属疑问。全球减排不能没有美国参与，可是经历了20多年的转折，就连盟友亦不再以美国马首是瞻。上周中法德元首率先举行气候问题视像峰会，重申减排承诺，强调多边合作，这场峰会���头的是法国，折射全球气候治理体系，已不可能是美国说了算，倘若华府仍不放下身段，硬要以“盟主”姿态，就减排问题向其他国家施压、指摘别人不是，只会招来更多不满。