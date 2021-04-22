美警队种族歧视难解 弗洛伊德案裁决不治本

来源：明报

肖万被控谋杀，无论目击者影片、医学专家甚至是他的同袍，人证物证都对他极之不利，但法律专家称，对他有利的一大因素是：他当时正执行职务。在判决公布后，政界、黑人民权组织等都高呼公义已得彰显。但有分析质疑，警员因执行职务被判谋杀罪成的个案少之又少，这次只因罪证确凿才能将涉事者绳之以法，判决本身无法处理在警队内甚至社会上根深柢固的种族歧视心态，甚至可能令人以为问题已解决而不继续追求平等。

美警每年射杀千人 大部分持械

击毙疑犯控谋杀误杀 140宗7罪成

美国警员每年平均射杀约1000人，大部分被杀者都有持械，很多时警方都表示警员因认为生命受威胁才开枪自卫。至于被起诉的少数个案中，大部分都没判谋杀罪成。曾任警员、目前在鲍灵格林州立大学任犯罪学家的斯廷森（Philip Stinson）建立了全国其中一个最完善的警暴资料库。他表示，2005年至今，只有少于2%的警员因为执勤时射杀疑犯被控以谋杀或误杀罪，涉及140宗，在97宗已有判决案例中，超过一半撤销控罪或被判无罪，只有7宗被裁定谋杀罪成。他认为执法者如有特权，直言：“执法行动可豁免于执法行动。”

这次判决被形容是里程碑和分水岭，但专家对有罪裁决能否改变美国警队歧视有色人种的文化表示质疑。 英国《卫报》指出，2014年密苏里州弗格森市黑人布朗被白人警员锁颈致死后，奥巴马政府曾发表详细报告，向警方提出59项建议，包括将警队“战士”心态转变为“守护者”心态。但美国全国有1.8万支地方警队，每支都有自己的使用武力政策、训练做法和文化，近年情况显示，这种非中央集权化的执法部队系统，短期内难以改变。

有黑人学者亦质疑裁决会否改变警队对他们的态度。美国韦尔斯利学院（Wellesley College）非洲研究系人文学助理教授杰克逊（Kellie Carter Jackson）在《卫报》撰文称，审讯期间仍有人将肖万形容为“坏苹果”或“异数”，但实际上他是白人至上主义的一面镜，有罪裁决不是人们免受死伤的“疫苗”，白人至上主义不会因裁决而离去。为去年夏天大示威被捕者筹措保释金的费城民权人士穆罕默德（Abdul-Aliy Muhammad）更忧虑，判决被错误解读为深层次歧视已经消失，影响真正改革的步伐。