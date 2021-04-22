来源：中时电子报

作者：陈国祥

美国称霸世界逾百年，确有其无可匹敌的优越性，除了经济、科技与军事等有形实力之外，美国怀抱的价值、运行的制度、创造的文化、聚拢的人才都有过人之处。美国人对于自家的珍宝和达成的成就多志得意满，因而满怀美国“例外主义”的骄矜。虽然美国霸权衰退，内政不修，但宛如没落中的贵族，犹抱持着浓浓的高人一等优越感，尤以保守派人士为然。

美国例外主义（American Exceptionalism）又称美国例外论，若求信达，应称之为美国卓异主义。基于这套理论或意识形态，美利坚合众国独特无二，绝非泛泛之国所可比拟，其独特性简直前无古国后无来国。至于构成美国例外的资产，则自由人权、个人主义、法律之前人人平等、自由资本主义等等崇高理念，以及据以建立的各种制度；盖皆举世无双，人民受益于这些内在价值而幸福与富裕，国家也特别强盛而稳定，故能领导群伦，捍卫自由价值，受万国钦敬。

拜登誓言“重建美国的信用与道德权威”，积极联合志趣相投与利害相近国家组成联合阵线，共同对抗中国，他的主要精神资产正是美国例外主义。然而，美国的政治与社会危机以及在国际上的霸道行径早已危机四伏，引以为傲的民主制度，从美国到全球都乱象丛生。美国例外主义的说服力严重减弱，拜登说“我们将共同合作”，证明民主国家在21世纪仍能竞争及获胜”，恐怕是吹哨壮胆。

美国例外主义滋生于独立革命时期，其倡议者宣称美国并非欧洲之延伸，而是一个新天地，是一个潜力无限、机会无穷的国家。这样的情怀引领革命者怀想美国例外主义，初始核心内涵是主权在民，而后基于美国发展突飞猛进，精神文明傲然于世，而形成“昭昭天命”的自负感。

进入冷战时期，美国例外主义发扬光大，咸认自由世界以美式价值理念与生活方式为张本，与共产主义进行竞争。在这过程中，美国在境外广为推行这些理念，甚至强加于人，为此而不惜干涉内政，鼓动颜色革命，甚至幕后支持政变。

美国例外主义在良善价值的实践与推广上有其不可抹煞的贡献，但由于理想主义与自私自利一贯并同存在，美国拓展价值理念的主要驱动力不脱经济与军事上的自私自利目的，以意识形态为塑造世界霸权秩序的工具理性。

美国例外主义的流弊在于孤芳自赏，因而自高自大，甚至霸气凌人，或者耽于自满而故步自封，无法以谦卑态度欣赏与学习其他价值体系的优点。更大的危害则是企图按照自己的样态改造别人，将自己的价值、理念与体制以蛮力加诸于人，侵犯他者的自主意志与独特发展路数。

美国例外主义过去百年对于世界的进步与文明的发展卓有贡献，但造成的弊害不少，特别是以单边主义思维打造的霸权性国际秩序，严重扼杀多边主义世界秩序的形成，阻滞后进国家生存发展与贡献世界的机会。现在美国霸权衰退，多元价值在世上蔚然成长，该是平视世界并扬弃例外主义的时候了。