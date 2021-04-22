今日阿富汗，明日台湾？

来源：中时电子报

作者：雁默

拜登“挚友”陶德离台前说，拜登政府是值得台湾信赖的政府与朋友，几乎在同一时间，拜登宣布将于今年911，全面撤出阿富汗，结束长达20年的战争。对美国一手扶植的阿富汗政府而言，说走就走的拜登政府，值得信赖吗？

2.4兆美元，是美国在阿富汗战争中的花费，这场漫长的战争打了20年。除了2.4兆之外，还必须抚恤在战争中退役士兵的医疗费用，每年400亿美元，10年4000亿，20年8000亿，这就是现代战争的开支。

这便是为何，从奥巴马时期美军就开始撤出阿富汗，特朗普时期决定全面撤出，并在拜登政府不顾军方反对的状况下，订下今年“911”全军撤出日期之故。从美国利益的角度来看，这场战争除了烧钱，已无意义，美国民众也不支持，再打10年，塔利班也还会继续存在。

现代战争如此昂贵，即便是GDP21兆的超强，打一个GDP仅190亿的贫穷国度，也要搞20年，烧2.4兆美元，最后还不了了之，可见若无坚强理由，没有国家愿意用兵，我们是活在一个打不起仗的时代。

对，关键字是“坚强理由”，将眼光投向台海战争，中美之间，谁具有不惜一战的坚强理由，谁就胜出，而答案不言自明。若再顾虑军费开支，美军的对手是GDP14兆的中国，地缘上亦无能与北约相提并论的军事联盟，所谓“美国出兵保卫台湾”自然就是个假议题。

今日的阿富汗政府，是美国一手扶植的，而且还有邦交，华盛顿至少花了2.4兆玩这一局，最后也是说走就走；相较之下，无邦交的台美关系，根本缺乏“坚强理由”让美国砸大钱开一个新局。

看美国海外战争史，“说走就走”的模式，大抵如此。在台湾做“美国梦”的人，计算机拿出来敲一敲就该醒了，不过，装睡的人叫不醒。

作者为自由撰稿人