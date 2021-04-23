蔡英文究竟是局外人还是局内人？

来源：联合新闻网

昨天是世界地球日，包括藻礁公投领衔人潘忠政在内的环保团体代表依照惯例和蔡英文见面，递交建言书。潘忠政进台总统府前受访表示，“这么多年跟她接触，一直都觉得她是有诚意的，但是就是不解为什么后续的发展，一直感觉上她又是个局外人，今天其实我们希望她成为局内人。”

保护藻礁，至少从2013年蔡英文亲写“藻礁永存”开始，潘忠政应该就是把蔡英文当成“局内人”，甚至是“自己人”的。因此，在屡遭中油、经济部峻拒后，潘忠政多次提出要见蔡总统；对于蔡英文，也许孤守藻礁的潘忠政迄今仍然相信，“自己人”不会背叛环团，“局内人”也不会背弃藻礁。

事实上，取得政权后，整个蔡政府和民进党就都变成了“局外人”。蔡政府和民进党的冷漠与傲慢，迫使潘忠政不得不诉诸公投；蔡政府和民进党的粗暴与蛮横，又让公投联署掀起“粉红风暴”。震惊之余，蔡政府和民进党立刻派陈吉仲和林飞帆戴上粉红面具，以“局内人”的姿态，要从环团内部瓦解藻礁公投。

不过，潘忠政终究还是表明不能接受行政院提出的三接外推方案，坚持三接应立即停工或迁移。只是，潘忠政对蔡政府和民进党虽然已经不再信任，对蔡英文却仍然有着对“局内人”、甚至是对“自己人”的期待。世界地球日会见蔡总统，潘忠政的期待不变。

但这是潘忠政太天真？或是蔡英文太会演？或者，换个问法，这是蔡英文的性格？或是蔡英文的演技？也许和很多人一样，潘忠政同感困惑。蔡英文在每次见面的当下，都让人感觉她是很有诚意的，但后续的发展，就不关她的事了。

近几年来，台湾掉了多少架军机，当蔡英文紧抱着泣不成声的罹难飞官家属时，谁能怀疑蔡英文的诚意呢？但今日公祭，明日忘记，军机继续掉。近几年来，台湾接连发生火车重大伤亡事故，蔡英文依然紧抱着泣不成声的罹难者家属，又有谁会怀疑蔡英文的诚意呢？但同样是今日公祭，明日忘记，火车继续翻覆。现场流露过诚意，或表演过诚意后，改革就不关蔡英文的事了。

世界地球日与环团见面，蔡英文也是有诚意的。至少就在今天，蔡英文也许会让潘忠政觉得她还是个“局内人”，即使这其实也是政治决定；就像潘忠政在脸书上说的，接触过几个官员都说牺牲藻礁是政治决定。

明天，蔡英文又会是个“局外人”；只有这不必演很大，只有这不是政治决定。