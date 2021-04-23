中美竞争应该是如何更好地解决国际问题

来源：香港01

01观点

今年博鳌亚洲论坛于周二（20日）正式开幕。论坛的二十周年在急遽变化的国际局势中举行，主题自然离不开讨论如何一起应对全球性的风险与挑战。因此，今年论坛的主旨是中国如何为应对这些挑战提出“中国理念”和“中国方案”。而论到不得不联合应对的国际问题，最易令人想起的便是近来愈来愈受到关注的气候问题。刚巧在博鳌论坛不久，美国主持的全球气候峰会又于周四（22日）举行。即使在中美全面对抗之下，这些合作显然仍是非常重要，未来的国际问题还得有一个合作的机制。

中国向来提出反对单边主义，提倡要合作共赢。国家主席习近平在博鳌论坛中的演讲再次重申这个重点，指为“筑墙”、“脱钩”损人不利己，各国要摒弃冷战思维和零和博弈，反对任何形式的“新冷战”和意识形态对抗。他又强调国与国之间要平等相处，“动辄对他国颐指气使、干涉内政不得人心。”

即使对中国处处针对的美国，其实也心知肚明明白像应对气候危机等国际问题必须要国际间共同合作，中国在应对这些问题时是必不可缺的一员。随着气候问题成为国际讨论的重心，近来中美关系渐渐降温，开始由先前猛烈的互相攻击，变得多讨论要如何在共同应对气候问题。

谁能担起解决问题领导者？

其实气候问题提供了一个中美角力的良性竞争场所，如果两国能放下意识形态的偏见，中美竞争也可以对国际社会是好事。美国国务卿布林肯周一（19日）在国内发表演说时，承认美国在应对气候问题上的投资已落后于中国，警告长此下去错失以美国利益和价值观塑造世界未来的机会。这反映了美国也认识到，长远能塑造世界的关键并非“霸权”或是单边主义，而是在应对一些国际关键问题上真正能发挥到自己的力量。只有能担当解决问题的关键角色，才能自然地成为国际社会的领导者。

美国的崛起很大程度上是美国提出了应对危机的“美国方案”。二战时美国参战令战争得以结束。战后美国的资本投入、科技创新令不少地区的人民生活质素得以改善。这是美国得以成为国际霸主的原因。时移世易，“美国方案”成功的例子已经远去，现在国际都急切需要新的“方案”解决新的问题。在面对诸如气候等问题，中国正积极地提出“中国方案”，美国如果想能继续能在国际上发挥领导力量，必须提出自己的方案与中国竞争。假如中美各自都能将精力放在竞争如何解决国际问题，无论最终谁胜谁负，对国际社会而言也将是好事。