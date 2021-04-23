气候峰会主导权之争及影响

来源：中时电子报

工商时报社论

备受全球瞩目的由美国总统拜登主导发起之“气候峰会”，已如期在“世界地球日”以视讯会议的方式举行。受邀参加这场峰会的全球40位领袖，固然以超高的出席率，回应对全球气候议题的关注。而各方关注的焦点，无疑更是聚焦于在中国国家主席习近平也同意出席后，使得这场峰会也成为拜登上任后，中美两国领导人首次公开“过招”的场域。

然而，更值得正视的是，从美国于3月26日发表声明，将邀请全球40国领袖出席这场气候峰会后，短短不到一个月的时间内，包括美国、中国、欧盟三方之间，其实已经先期展开了各式各样的双边峰会或部署。

先是在4月14日，美国气候特使凯瑞前往上海与中国气候变化事务特使解振华进行闭门会谈，继而又于16日与中国国务院副总理韩正透过视讯方式会面，最后则是于18日中美双方就应对气候危机发表联合声明。声明中除了强调两国将致力于相互合作，并与其他国家一同解决气候危机。同时也提到“两国均期待美国主办的领导人气候峰会”，从而也就化解了习近平是否会参加此次峰会的悬念了。

尽管美中双方都已宣称将相互合作共同化解气候危机，但双方其实也都各自进行合纵连横的布局。例如中国在尚未对外宣布是否参加全球气候峰会前，习近平已于16日先与欧盟的法德两国领导人举行视讯峰会，就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作及重大国际和地区问题广泛交换意见，俨然有透过双边合作与美国分庭抗礼之意味。

面对此一态势，美国自然也不能示弱。就在16日的中欧峰会之后，美国国务卿布林肯也于19日在马里兰州的演讲时，公开指出目前美国绿色经济的发展已落后于中国，一旦无法迎头赶上，美国将在全球气候方面，错失形塑美国利益与价值的良机，以及难以赢得与中国的长期战略竞争。

布林肯的这番论述，既是示警美国的不足，更是直白的把面对全球气候危机发展绿色经济，视为是能否赢得美中对抗的关键因子。易言之，在美中双方联合声明宣称要相互合作解决气候危机的同时，美国其实更在意的是，美方是否能够掌控主导权。

除了美国不甘示弱，欧盟其实也没有闲着。同样因应此次全球气候虚拟峰会的召开，欧盟官员在历经数个月的谈判僵局，终于在气候峰会登场前夕，于21日敲定“欧洲气候法”，承诺在2030年前，让温室气体排放量较1990年的水准至少减少55%，以及于2050年前达到净零排放。

如何解读欧盟要赶在此次气候峰会前通过新版的减碳协议？欧盟执委会主席范德赖恩的说辞是“欧洲计划在2050年成为全球第一个达成气候中和的大陆。”他并强调，“这不仅是政治承诺，如今也是法律承诺。”而更直白的是负责监督欧盟气候政策事务的提莫斯曼副主席，他在声明稿中指出，“这是欧盟指标性的一刻，今日的协议也将强化欧盟处理气候危机的全球领导者地位。”

解读欧盟当局的这番谈话，对比布林肯的忧心，其实赤裸裸的彰显，包括美国和欧盟，在口头表示期盼透过气候峰会，能够彼此合作共同化解气候危机，但其实更在意的是希望能够取得主导权。因此美国不只要忧心绿色经济的发展落后于中国，更要面对欧盟霸气的宣告在此一议题上已经取得全球领导者的地位。

进一步来探索，相较于美中在双方的联合声明中表示将继续讨论21世纪的具体减排行动，欧盟新出炉的“欧洲气候法”，对于达成减排以及最终碳中和的时程，已经不只是口头上的政治承诺，而是成为具规范性的法律承诺。如果再加上欧盟已经预定于2023年开征碳关税，这也就意味着两年后，包括美国和中国，如果跟不上欧盟的减排脚步，则他们的产品想要销往欧洲将承受远高于一般关税的“惩罚性碳关税”。而中国在今年两会所定调预计2060年达到碳中和，则相较于欧盟目前所设定的2050年碳中和时程，自然也将要承受至少10年的碳关税之惩罚了！

综而观之，这一场由美国启动的视讯气候峰会，其实是一场美、中、欧三方争抢气候议题、绿色经济主导权的肉搏战，而对台湾来说，我们迄今连何时可以做到零碳排的碳中和阶段，都尚未见执政当局有强力的政策宣示，至于如何因应碳关税更未见政府有具体的因应之道，那我们就等着看两年后台湾的对欧贸易将要付出怎样的惩罚性代价了！