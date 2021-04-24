疫苗接种顺利 美国抗疫果真能“反败为胜”？

近日，有俄媒发表专栏文章称，庆祝美国对冠病疫情的反应是对中国最近的地缘政治的 “胜利”，这是对50万美国人丧生的讽刺。除此之外，真的没有什么值得庆祝的。

“今日俄罗斯”（Rossiya Segodnya）4月21日发表一篇题为《说美国在新冠疫情应对中战胜中国是错误和无理的》的专栏文章。作者在开头分享了自己的一段经历。“几天前，我来到美国，在那里待了几个星期，看望朋友，在不到一天的时间里，我接种了第一支新冠疫苗，并已经安排好了第二次接种。这説明了疫苗的普及程度，它给许多人带来了希望。”在某些方面，这感觉像是一场胜利，尤其是考虑到美国经历了地狱般的一年。但事实并非如此。

作者引用了美国作家布兰德（Hal Brands）最近为《外交政策》撰写的一篇题为《美国在大流行中的反败为胜》的文章，称该文章充满了许多美国知识分子不必要的沙文主义特征，作为一个美国公民，这是一种深深的侮辱。

正如布兰德所写的那样，“随着时间的推移，世界对疫情影响的理解可能只会变得更有利于美国——而其后果可能最终证明对中国的全球雄心是灾难性的。”布兰德基本上承认，中国有能力超出西方的预期，遏制住了新冠肺炎疫情。这使中国得以开展所谓的“疫苗外交”，而美国“别无选择，只能追求无情的疫苗民族主义”。

作者由此指出，这显然忽略了许多令人不安的事实。例如，美国一直禁止阿斯利康公司生产的疫苗出口到其他国家，包括其欧洲盟友，而这些疫苗甚至都没有在美国国内获批使用。美国还通过单边制裁和鼓励其他国家不要使用俄罗斯或中国的疫苗，使其他国家（如古巴）的疫苗研发工作更加困难。此外，美国反对中止疫苗和治疗药物的知识产权。再加上前面提到的其他例子，这只是为了丰富西方国家的制药工业。

这一切都説明，导致美国无情的疫苗民族主义的疫苗短缺是非常人为的。作者继续引用布兰德的文章称，中国2020年春季的“口罩外交”是北京方面回应被过度炒作的一个例子。然而，许多关于有缺陷的测试或个人防护装备的报道都被夸大了，或者完全是美国媒体大肆渲染的捏造。布兰德还重复了一个彻头彻尾的谎言，即中国没有提供关于新冠肺炎的可靠信息，并称这是美国对中国的看法骤然下降的原因。

正如《刺针》（The Lancet）杂志的霍顿（Richard Horton）在2月份所説，中国政府向国际社会提供了详细信息，包括数十篇学术论文，甚至是病毒的基因序列，这一壮举在不远的过去是不可想象的。问题是所有这些信息都被忽略了。

恰恰相反，正如霍顿所説的，那些未能控制住疫情的政府把中国当作代罪羊，以掩盖自己的失败。作者表示，像布兰德这样的人只是在重复这种绝望的、令人厌恶的公关努力。他还指出，最能説明布兰德的文章有多么愤世嫉俗和扭曲的是，它把56万多美国人的死亡看得无足轻重，而关注的是微不足道的地缘政治。在大流行期间，任何不以生命为基础的关于胜利和失败的讨论都不值得进行。

布兰德在文章称，总有一天，世界将更加看好美国及其应对疫情的方式。作者表示，即使这是真的，很明显，像布兰德这样的历史修正主义者正为实现这一目标而投入大量资金，但美国根本不配拥有这样的形象。这是一场永远不应该被遗忘的闹剧。