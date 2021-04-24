中国国民党主席的条件

来源：台湾《中国时报》社论

台湾政局很弔诡，一方面民进党政府内外失能，民怨四起，俨然重现2018地方大选前信任崩盘的氛围；另一方面，掌握最大权力也责无旁贷的蔡英文总统，民意支持度却不受影响，仍然维持高点不降。之所以会出现“反对你的行为，但支持你的人”这种认知分裂矛盾现象，除了外部压力使民进党能持续扮演“国家安全守护者”的角色，极大地化解了民意对政府的不满，而作为最大监督制衡者的国民党，未能发挥应有的力量，同样难以卸责。

国民党未发挥监督、制衡功能

8月底将举行重启核四、反莱猪、公投绑大选、珍爱藻礁等4项公投案，根据亲绿媒体最新民调显示，有45.6%民众认为核电“利大于弊”、47.9%支持“珍爱藻礁公投”，这几项民意指标，显然都与蔡政府的施政方向完全不同；但蔡英文3月的信任度，仍始终维持在6成左右的高档，即使有“反莱猪”这样高争议的政策，依旧未能打低蔡英文的民调，可见民众对蔡英文今年以来的信任度评价非常稳定。

若依照这样的情势发展下去，国民党即使在8月底的四大公投、乃至2022的地方大选大幅胜利，只要蔡英文与民进党仍然是“形神分离的无敌铁金刚”，到了2024攸关中央政权的总统与立委大选，国民党又凭什么希望换党执政？

将于今年7月底举行的国民党主席选举，至今呈现外弛内张、虚实交错的微妙状态，堪称历来最扑朔迷离、也最难测的一次党内竞合。这次选出的党主席任期4年，将跨越今年8月底的四大公投案、明年底的九合一地方大选，以及3年后的总统与立委选举等三大政治进程，重要性不言可喻。回顾这几年的政局与选战变化，国民党彷彿坐著云霄飞车上下起伏，充满戏剧性与反讽味道，正因如此，这次选出的新主席如何振衰起敝，领导全党重返执政，在这三大政治进程上需有更全盘贯通的战略规画，如何配合灵活务实的策略与战术，尤为关键。

更大的挑战是，国民党由党员投票产生党主席是一种封闭的选举，如何争取特定结构下最多党员的支持固然很重要，但选上党主席的真正目标不能只在党内称王，根本上还是要带领全党在大选中赢得执政。从党员到整个台湾社会的选民，尤其是中间选民与年轻世代的认同非常重要，如何跨越世代整合、如何诉求、如何务实调整，都将考验党主席的智慧、决心与行动力。

三大政治进程 考验党主席智慧

不管黑猫白猫，能抓老鼠才是好猫。谁能够在前述三大进程中率党赢得胜利，谁就是最合适的党主席。为求上位只打安全牌、义无反顾宣扬理念却无视政治现实的人，都不适任。只有能够说服社会，国民党有重返执政的方法与能力者，才是值得付託的党主席。

就短期而言，现实经验一再显示，无论何党执政，台湾社会都必须要有一个强而有力的反对党，才能确实监督制衡，避免威权復辟，这也是整个社会民意应有的共识，而国民党主席选举亦应作如是观。

从食安、环保，空污、缺水缺电，到公安、经济发展等等所衍生的各种治理问题，蔡政府的政策方向与主流民意不断相逆，但目前民进党中央政权的特异稳定虽然无法庇荫到地方县市的选举，却能在总统与立委大选中化险为夷。相对地，国民党若是以为取得2022地方大选的胜利，就能乘势夺回2024中央执政权而没有更积极的作为，同样也将重吞上次选举的苦果。

说白了，国民党要想重回中央执政，就要突破总差“临门一脚”的困境，台湾主体性的重建与两岸路线的厘清，将是关键中的关键。陆美台关系出现结构性变化后，国民党主席候选人必须厘清三件事：一、台湾与大陆的关系是否认同“两岸共同拥有中国”？拜登遵循一中政策，民进党撤掉所有涉及法理台独的修宪提案，靠拢美国更紧，国民党的两岸关系定位为何？与民进党的差别与利基何在？二、是否在美陆之间保持等距？在美陆对抗的国际战略架构下，台湾应拥有选择权才是棋手，若只有美国一个选项，那就只是棋子。三、是否保障台湾人民拥有公平的统一或独立的选择权？

建立强而有力的监督制衡力量，是国民党赢回政权的希望，主动出击、积极进取的两岸路线论述也才能使国民党化罩门为利器，重新赢得民意认同，重返执政。