如只有创造性模糊 就不要再打迷糊仗

最近，台湾陆委会主委邱太三再度为他提出的“创造性模糊”辩解。不过，他的辩解不仅立论基础薄弱，而且举证不符事实，只是再次证明“学”不配位，毕竟经不起考验。

邱太三20日接受媒体访问时，提出他的看法。第一，大陆从未接受“九二共识”，却要台湾接受北京定义的“九二共识”，并不公平也不切实际。因此，他提出“创造性模糊”来替代。

第二，大陆拿著“九二共识”宣称台湾是内政问题，“国民党又没有能力在国际社会上澄清，以致让台湾在国际被排挤，要参与国际组织还得仰赖中国大陆鼻息。”

第三，他在访谈中拋出“只要善意的谅解，其实大家就能务实处理后续的事情。”

现在是民进党当家做主，邱太三当然享有较大的话语权。但是，在邱主委侃侃而谈的时候，如果逻辑不太灵光，举证又不符事实，恐怕不免为识者所笑。

首先，北京在一开始的确因为不清楚台北的想法而有点迟疑，但在两岸不断沟通磋商之后，双方终于同意在“一中”精神之下，搁置争议，两岸可针对事务性议题会晤、磋商与谈判。

在“九二共识” 下，两岸展开了“辜汪会谈”与后来的一系列会谈、小三通、三大通与台北参加北京举办奥运的谈判，并签两岸“经济合作架构协议”（ECFA）以及23项协议。

在马英九执政时期，两岸不仅平等协商，而且大陆也没有天天拿着“一中原则”在国际社会上矮化台湾。由于两岸在“九二共识”的基础上经年累月建立了“善意的谅解”，两岸才得以推动“马习会”，不仅在新加坡让全球媒体看到习近平与马英九会晤，更让中华民国这块金字招牌出现在全世界的电子与文字传媒之上，这才是真正的“创造性模糊”。

由此可见，“创造性模糊”是用来形容一件具有开创性、突破性的创举，若不说清楚内涵，北京又不是傻子，怎敢轻易接受。

其次，在“九二共识”之下，国民党政府应邀参加了“世界卫生大会”（WHO）的年会与“国际民航组织（ICAO）三年一次的年会。

今天在国际上受到排挤的是民进党政府，背后原因就是蔡英文拒绝“九二共识”。事实证明，没有能力开创国际空间的正是蔡英文政府。

邱太三批评国民党政府“要参与国际组织还得仰赖中国大陆的鼻息”，难道他忘了民进党政府参加一次WHA后就未再获邀请的窘况？

现在是民进党执政，对于“仰陆鼻息”更严重的ECFA，蔡英文为何不主动中止？

最后，邱太三提出两岸应有“善意的谅解”，就可务实处理后续的事情。显然，他把两岸问题看得太过容易。

蔡英文在去年双十演说、今年元旦文告与除夕前讲话，的确展现善意，可惜一件凤梨事件让她沉不住气暴冲，而让所有善意重新归零，又怎能期待北京相信蔡英文的“善意”？

作者：陈一新，台湾淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授