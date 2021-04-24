中国需要怎样的民族主义

“美国谁也领导不了，美国只能领导自己。日本谁也领导不了，有时日本连自己都无法领导。中国谁也不想领导，中国只想领导自己。”这段话出自20多年前大陆的一本畅销书《中国可以说不》书中很有名的一段话。现在若出自大陆的外交官口中也不会令人觉得惊讶。从愤青的必读书到杨洁箎的“中国人不吃这一套”，30年看似一脉相承，但其中思维与格局也发生一些转变。

许多学者至今仍认为中国民族主义就是百年耻辱的历史记忆，对世界缺乏客观理解的非理性反应，是义和团式的仇外盲动，是自卑情结的心理防卫。过去也许很长一段时间是如此，也部分沉淀成为中国民族主义的底色。但是随着中国大陆打开国门40多年，与全世界密切交往，出国留学、旅行、移居的人数众多，见识与眼界大开，中国的民族主义正在产生变化。

就像美国学者杜尼（Daniel Deudney）所说，与其说美国赢得了冷战，不如说是苏联败给了自己。他还指出，导致苏联瓦解的不是乔治华盛顿和亚当斯密，而是约翰蓝儂和牛仔裤。资讯封闭和物质匱乏的苏联青年欣羡西方的生活和流行文化，知识分子拥抱全球主义与人文主义。但是西方的主流媒体与政客从来都不愿承认或根本无视这个事实，他们的心中只有善恶二分的对立世界，是西方自由民主人权理念打败专制的共产主义，自由民主是人类追求的最高目标，至此世界历史来到终点。这套思维与操作同样运用在对付现在的中共，他们相信同样的套路可以再打赢一场冷战。

东欧共产政权垮台、苏联帝国瓦解，这些地区以为会迎来西方的支持、和解与尊重，结果是北约东扩挤压战略空间；以自由经济之名搜刮分赃国家资产；对国家政治转型指手画脚。社会紊乱、民生凋敝，因此刺激出民族主义领袖。西方还是没有学到教训。

西方像是一只教鸭子飞行的乌鸦，高高在上，自认站在道德制高点对不同的文化与社会发展，指点江山。而且所谓的普世价值常常出现为政治服务的双重标准，西方国家有选择性的介入与指责，西方媒体也常常牺牲中立，以有色眼镜看待中国。

近代中国受到列强欺凌，也深刻反思过，对西方的学习从器物、制度到文化，甚至在民国初年还不少文人主张“全盘西化”。中国大陆改革开放后，派遣大量留学生前往西方国家，也引入不少西方思潮与流行文化。但是随著中国国力的增长，与西方世界接触的密切，挫折感却与日俱增。这就好似穷孩子透过努力力争上游的故事：当他贫穷被嫌弃没钱，他努力赚钱；等到有钱了，被嫌没文化；等到有知识了，被嫌没品味；等到有品味了，被嫌弃没道德、出身低、血统差等等什么都来了。西方不自觉地为中国的民族主义不断地打鸡血，而以为中国的民族主义还只是义和团式的叫嚣。

许多大陆留学生之间都流传著这么一句话：“出国更爱国”。许多原本怀抱对西方憧憬美梦的留学生，发现西方的媒体也不尽公平，对于亚洲无知且充满偏见。一些原本对政治默不关心甚至厌恶的学子，也开始认真思考中国的前途。近年来西方的民粹与排外风潮，尤其是新冠疫情发生后对华人与亚裔的攻击与歧视更加严重，大批学子发现西方尤其是美国已非久留之地，发展机会又不如国内，纷纷打道回府。这些在不同的体制与文化生活过的留学生，对于大陆的民族主义会注入更多的理性成分。

中国作为一个庞大人口、区域发展复杂的国家，加上屈辱的历史，不可能也不应该没有民族主义，问题是中国需要怎样的民族主义。中国来到一个新的时刻，必须要用新的眼光看待中国与世界，正视中国的不足与短板，重温传统文化价值，建立自己的文化内核。有了自己的文化内涵，就会清晰认识到自己的问题与发展道路，不再随外部世界的变化与刺激而有冲动随机的反应，到此境界，中国的民族主义才会是凝聚民族力量的共识与民族复兴的基石。

（作者衣冠城，大学退休教授）