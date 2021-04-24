气候外交为中美关系“搭桥”？

作者：钟鸣九

近期，中美在气候外交领域的一系列互动，为双边关系带来一定新气象。吉林大学国际关系研究所副所长孙兴杰对笔者表示，中美关系面临很多问题与挑战，尤其是美国提出双方竞争与合作的区分。不过，气候问题是中美共同确认、能够且已经进行的合作议题。就此而言，气候问题无论合作具体内容如何，都带有很强的战略性。

内地学者：两国关系止跌反弹

孙兴杰认为，气候议题能在一定程度上改善中美关系气氛，打开双方合作通道。从美国总统气候问题特使克里访华，到中国参与美国举办的领导人气候峰会，皆显示中美关系呈止跌反弹之势，对双边及国际关系均为积极信号。

自美国拜登政府执政以来，气候问题再次变成全球热点问题。与特朗普政府相比，拜登政府对气候问题的看法、态度发生重要变化。孙兴杰指出，气候问题是拜登政府重返国际舞台的关键抓手，既关涉未来产业结构竞争、美国抢佔清洁能源市场利益，更涉及美国如何在全球应对气候危机的挑战中发挥领导力的问题。

再观中国，近期亦不断加强与国际社会在气候方面的合作，包括与美国及欧洲。中国领导人在本次峰会上再次重申，中国已制定力争2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。这与中国经济产业结构调整，将绿色发展作为新发展理念重要组成部分紧密联系。

事实上，气候问题非常复杂，涉及清洁能源技术、碳排放和发展权博弈等问题。从1997年通过《京都议定书》至今，气候议题作为全球性议题，无论达成共识及采取行动，难度都很大。孙兴杰指出，虽然气候问题不乏分歧，需要复杂谈判过程；但只要能维持合作谈判的局面，就是中美关系的一个纽带。

值得注意的是，拜登政府在人权、涉疆、涉港等议题上对中国展现强硬姿态。中国外交部发言人此前指出，中美在具体领域的合作不是“温室里的花朵”，必然与整体的中美关系息息相关。不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。

区分合作与反击 料成未来常态

孙兴杰认为，中美关系尤为复杂，很难把所有议题“打包”处理，而中国目前的处理方式是理性化的“就事论事”。一方面，对于美方回到全球气候框架表示欢迎，探索双边合作；另一方面，对于美国干涉中国内政、损害中国利益等言行坚决反击，坚持捍卫国家主权、安全、发展利益。合作与反击的区分，或将是未来中国对待中美关系的常态。