透视拜登上任百日的施政蓝图

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国拜登总统上任即将届满百日，相较于特朗普总统就任百日时人事任用混乱，政策反覆，以及与国会社论；拜登新政府算是上轨道，除了重要人事早已底定，施政方向也相当明确，政策在民主党掌控参众两院下，也可以全力推动。

拜登所接手的美国，是一个经济严重衰退，分裂对立的社会，因此拜登施政聚焦在国内问题。除了短期1.9兆美元的纾困方案外，拜登重点是推动为期八年、规模2.25兆美元的“美国就业计划”。该计划将大力推动基础建设，包括改善交通、住房、宽频网络、电网、洁净能源技术等领域，为1960年代太空计划以来，美国政府最大的投资。

拜登政府也透过政策鼓励购买美国货，加强研发创新；特别是拜登大幅翻转特朗普不重视绿能的立场，扩大对再生能源相关产业，主要是对电动车的支持，积极因应气候变迁问题。另外为确保经济安全，拜登政府也将分两阶段检讨关键产业供应链。目的不局限在排除中国，而以扶植美国产业，并落实在美国本土就近生产，以确保经济安全。

虽然拜登的短期纾困方案被批评为撒钞票救经济，不脱特朗普时期新瓶装旧酒的范围；不过各界大多肯定对拜登的基础建设计划，以及供应链盘点方案，认为有助于美国长期竞争力的提升。

美国经济在拜登政府强力控制疫情，大手笔纾困方案下，经济已开始复苏。在今年第1季GDP已经回复到疫情前的水准，预估今年经济成长率至少会有6%，创70年来新高，通货膨胀也预期在可控制范围内；失业率预估会降到4%，已经接近疫情前3.5%的水准。

在对外政策方面，拜登主张加强国际参与，重修与盟邦关系，强调与盟友合作；所以上任后立即宣布重返巴黎气候协定，以及停止美国退出世界卫生组织（WHO）的程序。

在对中国政策上，今年3月发布的《国家安全战略临时指南》，美国将中国视为唯一具有综合实力、挑战美国的竞争对手。未来美中关系是美国最大的挑战之一，而技术则是美中竞争的核心，此与特朗普政府思维相似。

但是拜登主张必须以全方位战略因应中国挑战，全盘修正特朗普单边主义对抗中国的作法，转而积极与盟友合作。除了与日本、澳大利亚及印度展开“四方安全对话”，拜登也准备与韩国及欧盟合作，共同应对中国威胁。特别是最近美日领袖高峰会所发表的联合声明，直接反对中国在南海的活动，以及对新疆及香港的立场；并建立经济合作联盟的伙伴关系，展现美国的企图心。

在对中国经贸政策方面，美国对中国惩罚性的关税短期不会退场，也会持续纳入更多中国企业为拒绝商业往来的“实体清单”，还会提供诱因措施，协助美国企业降低对中国依赖。与特朗普大不同的是，拜登主张有系统的与中国供应链脱钩，所以将分阶段对重要产业进行供应链盘点，并结合盟国建构去中国化，具有韧性的美国供应链。

美中未来将呈现对抗及竞争为主的格局，但在某些特定议题上，如气候变迁、全球防疫、核能议题等亦不排除与中国大陆进行合作，或让其有条件的参与。

综合而言，拜登新政府政策大致符合其竞选主张。不过值得注意的是，虽然拜登倾向自由主义，但仍必须顾及到民主党内较保守的意见，以及不可忽视支持特朗普反全球化的力量，在贸易政策上采取较为保护的立场。基于此，台湾除了积极参与美国主导供应链重组外，也应注意美国扩大贸易保护手段，例如反倾销措施对台湾产业的影响；以及因应美国对于节节上升台美贸易顺差的关切。