美国会对华“宣战” 战略竞争重软实力

明报社评

美国参议院外交关系委员会上周以压倒票数通过了《2021年战略竞争法案》(the Strategic Competition Act of 2021)草案,由于法案的矛头所指就是中国,故有“对华竞争法”之称,标志着美国民主、共和两党联手推动对抗中国的气氛正急速升温。近年来,美国国会通过的针对中国的法案林林总总,不计其数,今次的法案集过往反华法案之大成,相当于对华的“宣战书”,且更注重软实力方面。该案成法之后,将会进一步在政治、经济、文化、社会等各层面恶化中美关系。北京应该意识到,在舆论与民意的恶性互动下,中美对抗在可见将来在美国都不会受政党轮替的影响,对美国此种特殊国情,中国应有充分的心理准备。

对华强硬两党共识

政党轮替难有转变

“对华竞争法”在参院外委会以21:1的大比例票数通过,在参议院全体会议通过料无悬念。值得注意的是,近年来,在两党对立严重的美国国会,针对中国的议案总能够获得两党议员罕见的一致支持,反映出对华“强硬态度”(hard-line sentiment)成为两党的高度共识。正如共和党籍参议员里施(James Risch)所言,美国外交政策今日乃至整个21世纪面临的问题“将是中国、中国和中国”(is going to be China, China and China)。

这份长达280多页的法案,罗列中国“掠夺性经济作为”、“恶意影响力攻击”、“数字威权”、“军事扩张”、“对台野心”、“压迫香港与新疆”等几大“罪状”。法案提出的应对措施,据报包括明年起至2027财政年度,每年拨款1500万美元,协助美资企业撤出中国市场,分散供应链;拨款7500万美元,在印太地区推动“透明与高品质”的基建,反制中国的“一带一路”计划。

法案特别注重在舆论话语权等软实力方面挑战中国,明年至2026年,每年拨款3亿美元,对抗中国在全球的“恶意影响力攻击活动”;同期每年拨款1亿美元,资助美驻外媒体、建立独立媒体、对抗所谓假信息,投资能规避言论审查技术的计划;明年拨款1000万美元,促进香港民主,也将扩大新疆制裁等。法案还扩大原本负责审查金融交易中潜在国安风险的“外国投资委员会”(CFIUS)的职权范围,将接受外国个人或实体100万美元以上捐赠的高等院校亦纳入审查,这令美国各大学普遍感到担忧。

法案在审议当天,还增加了数十项修正案,其中一项是向政府官员而非运动选手施压,要求“外交杯葛”明年北京冬奥会。

平情而论,法案对中国的指控多属陈腔滥调,没有新意,提出的措施亦力度不足,姿势大于实际,反映美国对与中国真正竞争,已经心有余而力不足。1500万美元连美资在华一天的利润恐怕都不及,谈何协助美企撤出中国市场;用7500万美元做基建,也是微不足道。连支持法案的共和党籍参议员罗姆尼都承认,“我不相信任何人会认为,这项立法会改变中国走向全球霸权的进程。”

竞争法突破台湾红线

中国须认清美国国情

所以说,这份法案的最大意义就是向外表态,对中国打舆论战,象征意义更大。惟法案在台湾问题有多处突破中方“红线”之处,包括规定应“定期”对台售武,要求国务院及其他政府机构,应以与其他外国政府来往的同样基础与台湾“民选政府”往来,并使用相同用语和礼节,也不应施加任何限制,不应限制与台方直接、定期互动的能力。

为强化印太区域安全伙伴关系,法案还提出支持日本发展“远程精确火力”,这是否意味美国有意放任或协助日本发展远程导弹技术,值得关注。

反而部分国会议员提出的另一项“无尽前沿法案”(Endless Frontier Act),更具实质内容。该法案要求美国政府在5年内拿出1000亿美元用于基础和先进技术研究,再斥资100亿美元在全美建立新的“技术研究中心”,旨在促进美国半导体产业的发展。这对于正在追赶世界晶片高科技水准的中国来说,才是最大的挑战。

虽然美国外交大权在总统手中,对国会通过的涉及外交的法案,总统可以选择性实施,却不能明目张胆地背道而驰。这是美国的政治现实,也是美国的“国情”,正如美国前驻华大使鲍卡斯(Max Baucus)提出,在美中两国缺乏互信的背景下,也希望中国尊重“美国国情”。他上周受访时指出,美中要重建信任关系,需要尽力推动气候变化合作,并将(克里)“上海对话”这种“一事一议”的模式推广到朝鲜核问题、全球健康等更多合作领域。

明乎此,对中美关系的缓和不必再抱过多幻想,中方在坚持原则、表明态度的前提下,也毋须与美国国会的挑衅姿态作过多纠缠,而应着力在具体领域维持与美国政府合作,积累互信,以保持双边关系“斗而不破”的现状。