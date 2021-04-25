首都华盛顿将成为美国第51个州？

来源：香港01

01观点

美国将出现第51个州？民主党控制的众议院周四（22日）以216票赞成、208票反对，通过将首都华盛顿特区升格为美国第51个州的法案，为年内第二次将首都建州的法案。在共和党全数反对下，该法案几乎无可能在两党皆控制一半议席的参议院通过，不过法案仍引起国内激烈讨论。而围绕华盛顿建州一事之争议，除了有其历史的背景和因素，亦少不免有两党各自的盘算及利益考量，使得其建州运动成为美国政坛上长久不休的议题。

1776年北美殖民十三州起兵反英，并且聚首于费城独立厅颁布《独立宣言》，自此费城一直为邦联议会的所在地。1783年革命军人兵变包围独立厅，要求议会偿还战争期间的军饷。邦联议会要求费城所在的宾夕法尼亚州政府出兵平乱，然而宾州民兵因支持革命军拒不受命。自此开国先贤便意识到一个不属于任何州支配、由国会控制的首都地带有其意义。其后麦迪逊撰写《美国宪法》，第一条便列明，国会有权在合众国政府所在的地区内享有独立的立法权。

重用无代表不纳税口号

美国国会于1790年于马里兰州波多马克河上建都华盛顿，并成立不隶属于任何州的哥伦比亚特区，自此便已出现首都居民在国会应有其代表的声音。纵使美国国会于1961年通过宪法第23条修正案，赋予哥伦比亚特区三张总统选举人票，当地要求有国会代表之声仍不绝于耳。其亦以独立战争时期“无代表不纳税”（No taxation without representation）的革命口号，称既然其如当初殖民地纳税者在英国国会中并无代表一样，政府亦无权在其头上加征任何赋税。

哥伦比亚特区政府于2000年开始在车牌号码上加上“无代表不纳税”的口号，而总统克林顿亦在其官方座驾车牌上加上其口号。不过当小布殊入主白宫后便迅即将之移除，直至奥巴马上任后又重新加上。特朗普上任后虽未有移除车牌上的口号，却在受访时曾指不会让华盛顿建州，建州一事渐次成为两党对立议题。加之有华盛顿居民不满特区以殖民者哥伦布命名，提出建州后应改名道格拉斯邦（Douglass Commonwealth）以纪念一代黑人废奴领袖，缩写仍为DC。

党派政客利益主导争议

正反双方政客表面上虽是围绕开国先贤的立国理念争论，但事实上却牵涉不少目前党派各自的利益。以目前华盛顿的70万余人口，其一旦建州将有一名众议院代表，而在参议院亦将如其余五十州般有两名代表，结果势必影响参议院的两党权力平衡。由于华盛顿为民主党票仓，去年大选更以压倒性九成二选票倒向拜登，其一众两参的国会代表亦极可能落入民主党手中，如此便可解释为何当地人纵然有2016年公投八成多人支持建州的民意，共和党中仍无一人支持首都建州。

类似情况亦出现于美国的海外属地波多黎各。波多黎各自1898年美西战争后于《巴黎条约》中割让予美国，并于1952年自行颁布宪法成为自治邦，其究竟脱美独立抑或入美建州，长年以来一直为当地悬而不决的议题。波多黎各曾多次举行全民公投拟定其主权前途，而近年建州的支持求亦逐渐超越维持现状。最近一次的无约束力公投中，建州派亦以五成多票数仅仅压过独立派。不过由于建州权为国会所有，而共和党对波多黎各建州一事亦未感太大兴趣。

不论是华盛顿抑或波多黎各，要成为美国第51个州之路似乎依然长路漫漫。在正反双方的论争之中，不论是首都独立论邦抑或“无代表不纳税”论孰优孰劣，我们皆可从双方的论据中追溯二百多年前革命期间，美国开国先贤的立国精神及背后的政治理念。而在今日两党利益重重交集之下，华盛顿及波多黎各人民的前途，难免亦要受到国会山庄上庙堂内利益集团的掣肘，但对于建州或独立议题上自由开放的讨论甚至公投表态，亦算得上难能可贵。