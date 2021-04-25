为想移民英国的港人算一算经济帐

来源：思考香港

作者：悠然

近年香港的政局动荡，2019年的反修例和2020年的《国安法》形成了左右拉扯的力量，让很多政见相异的人都可能有同一个想法：香港每下愈况，何不一走了之？于是，英国曾估算2021年有15.33万港人前往英国。

笔者周围也真有些移民的案例，他们离开的原因只有一个理由：去一个更好的地方！这个“好”，可以是经济、可能是教育，也可能是价值观。然而，想像很美好，现实很骨感，今天举家移民英国的，就有点像1911年入宫为太监，可能使整个家族走上将沉的贼船，后悔一生。

我们先谈点经济。

上世纪九十年代的从香港移民到英国，是里子和面子有利的事，英国表面福利好、环境美，还有先进文化及制度的荣誉感，但用数据说话，1990年英国人均GDP是19,095.47美元，香港是13,486美元，其时香港人的经济实力还不如其宗主国。但经三十年的发展，2020的英国人均是42,235.94美元，香港呢，46,701美元，后来居上了，我们从过去三十年，移民英国的港人大量回流就知当地居留不易，发展不好。

而且，有一个数字更叫人震撼。移民是整个家庭连根拔起的事，很多人移民都是为了下一代，如果下一代找工困难，移民就成了搬石头砸自己的脚的傻事。据英国下议院图书馆的数据，2020年英国青年(18岁至24岁之间)失业率从12.1%增加到14.3%，数量增加了52,000人，增长了10%，年青人申请失业救济的人数大幅增加，从2020年2月到2021年3月增加263,700人。简言之，每100位青年就会有14人左右失业。与之相比，香港20 - 29岁的青年人在2020年的失业率为9.9%（政府统计处数字）。

当然，有人会说新冠肺炎百年一遇，情况特殊，不能作准。那我们看看将来。在脱欧前，英国与德国、法国组成了经济的三驾马车，是欧洲最为重要且最具影响力的三个国家。三国中，英国又是唯一的全球金融大国，拥有国际金融中心伦敦，事实上，英国自上世纪七十年代末戴卓尔夫人当政后推动“新自由主义”始，英国着力私有化革命，结果就是制造业大萎缩，占GDP从1990的16.671% 到2019年的8.593%，而在2019年，服务业则占英国GDP的80％。

英国也一直大力发展高附加值的服务产业，如金融、服务、法律、娱乐等，而服务对象主要就是欧洲市场。然而，英国在2016年自杀式的脱欧却使这个发展模式走向绝境，根据智库组织New Financial研究数字，脱欧后有7400个职位从英国流失至欧盟；金融企业转移营运地点的个案有440宗，按照其估算，银行业转移的资金超过9000亿英镑，另保险公司与基金公司则转移超过1000亿英镑的资金。这还是最初步的估计，苦日子陆续有来。香港人移民英国也看希望能从事一些高附加值的服务产业，但英国脱欧后，这类工作也必会买少见少。

与这个衰落故事相对的，全球经济重心正向东亚转移，2018年10月《经济学人》（The Economist）杂志刊登了一篇题为“一个新的霸权：中国世纪仍方兴未艾”的专题报道，报道了过去两千年来世界经济活动重心（The world's economic centre of gravity）的空间移动，从十六世纪开始往西北移动，到1820年以后，也就是十九世纪初开始，世界经济重心的移动加速，一直往西走，这就是西方世界的兴起，这段历史包含航海地理大发现、殖民扩张与工业革命。然而，从1960年以后重心就开始慢慢往东移动，1980年以后快速地往东移动，预测到本世纪中叶，重心还会继续快速东移。

香港正正处于重心的中心，说白一点，就是“衰极有个谱”。一个香港人都会明白的比喻，今天从香港移民到英国，就是2008年时将楼卖了，并All in在五号仔身上！

作者是学研社成员、香港资深政治评论员

