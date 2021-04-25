解析台湾二十年来科技发展政策的轨迹和影响

来源：台湾《工商时报》

工商时报社论

在听取科技会报办公室的“美中科技战下台湾半导体前瞻科研及人才布局”之后，台湾行政院长苏贞昌于4月15日指示，致力于制造、人才、技术与资源的发展方向，以维持目前既有的晶圆制造第一、晶片封测第一、硅晶圆产能第二的产业优势。政府主导科技发展政策的方向，向来有政治脉络可循；孤注一掷，固然有风险；天女散花、备多力分的战略产业发展，也不可取。

过去20年来，由于全球科技发展的推陈出新，使原本就容易受政治影响的科技政策，口号新颖，赶得上时代潮流趋势，但本质上常是新瓶装旧酒、万变不离其宗的政策延续性。从2002年陈水扁提出的“两兆双星”，2009年到2012年马英九的“六大关键新兴产业”，乃至于蔡英文的“5＋2产业创新”、以及“六大核心战略产业”，政策口号本身标示出来的产业发展方向，无一不是气势磅礡。

以蔡英文提出的“5＋2产业创新”和“六大核心战略产业”为例，前者包括：亚洲硅谷、国防产业、智慧机械、生技医药、循环经济、绿能科技、以及新农业；而后者则有: 资讯及数位、资安卓越、台湾精准健康、国防及战略、绿电及再生能源、以及民生及战备。将产业发展拉高到国安的层次，规划的脉络和两岸关系的紧张、以及美中贸易战，呈现出明显的连动。

事实上，蔡英文第一个任期所提出的“5＋2产业创新”，其实与观光旅游、文化创意、生物科技、医疗照护、绿色能源、以及精致农业，由马英九的“六大关键新兴产业”，颇有政策的延续性。在见证行政院经建会到改组后的行政院国发会，其所擘划出来的产业政策愿景，有基本的传承意义。

最主要的差别在于，蔡英文更强调“国防产业”和“智慧机械”，以及对于“2025非核家园”的坚持，所延伸出来的“绿电及再生能源”。此外，由于两岸关系和美中贸易战，当前的核心战略产业，比之以往，更聚焦于网络资讯安全、以及国防战略和民生战备。由于目前执行中的六大核心战略产业，是在美中贸易战火延烧后所制定，核心产业的蓝图规划，无愧“战略”两个字。为了因应数位经济和智慧机械、乃至于智慧城市的发展趋势，更重视资讯安全，也就顺理成章了。

此其中，和社会大众最相关的，当是绿电及再生能源、还有民生及战备。前者的发展成功与否，直接影响到2025年非核家园占比30%的再生能源，因此在3月中旬，由中外业者共同成立台湾离岸风电产业协会，也成为离岸风电产业和政府、社会大众以及新闻媒体的沟通平台。而后者则比较特别，是以建构能源自主、粮食安全、民生物资、医疗物资、以及救灾与砂石的供应链为主，另外也要掌握以半导体材料和设备为首、为数15项工业物资的关键原材料，其所涉及到的层面广泛，囊括日常生活、紧急救难、甚至是国安战略的超前部署。

简言之，从“5＋2产业创新”到“六大核心战略产业”，其所延伸传承下来的政经与时空脉络，从“数位”和“智慧”、到“资讯安全”，“数位发展部”的设立，确实有其宏观的政经意义。如果加上立法院日前已经二读通过“国家重点领域产学合作及人才培育创新条例”（草案），营造更有利于半导体产业竞争优势的学术环境。

就科技政策的主导与制定观之，蔡英文五年前所提出“5＋2产业创新”、以及去年提出的“六大核心战略产业”，涉及未来十年、甚至更长远的发展前景，在资源有限的前提下，为了因应美国总统拜登最新的“晶片美国制造计划”，挹注500亿美元，在美国组建产业链，以及英特尔投资200亿美元在亚利桑那州新建两座晶圆厂，所形成国际政经环境的挑战，则政府有必要集中有限的政策资源，研拟更具有战略意义的科技发展策略。

而独厚目前台湾拥有竞争力利基的半导体产业，确实是重要的选项之一；在近乎没有其他选择的情势下，甚至成为不得不努力以赴的政策。回顾20年前“两兆双星”的科技政策，半导体与影像显示、以及数位内容和生物技术，曾经一度沦为“四大惨业”。“昨非，今是”的这些科技产业所经历之时间洗礼，一步一脚印的市场淬链，犹历历在目。尽管行政院强力支持半导体产业的制造、人才、以及技术和资源，但是，对于高耗能的晶圆厂商来说，面对开春以来的旱季，以及即将迎来的夏季用电高峰，恐怕“缺水”和“缺电”，才是政府必须严肃看待的最重大课题。