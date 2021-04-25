美韩不和牵动东北亚局势

来源：中时电子报

作者：刘顺达

日本首相菅义伟访美后返日，韩国总统文在寅应美国总统拜登之邀也将于5月访美。不料，文在寅尚未出发前，已经传出美韩间的各种吵杂声音，似乎已在暗示文在寅此行的成果不乐观。

首先，文在寅来自韩国媒体与反对党的压力不少。媒体与反对党以菅义伟此次访美成功获得1亿人次的辉瑞疫苗订购可于9月到位为例，不断放话和警告，看看文在寅能从美方拿多少疫苗回来，甚至要求文在寅亲自与辉瑞等药厂负责人见面洽谈。

日前，外交部长郑义溶在国会外交统一委员会答覆国会议员质询指出：患难之交才是真朋友。去年疫情初期时，韩国曾提供美国口罩和快速筛检包等，因此，现在该由美国有所回报。然而，立即被拜登与国务院连番泼冷水称，疫苗以美国国内为优先，并且以参与QUAD4国为提供对象。

当然，美国向文在寅施压，准备礼物来，不能只伸手要疫苗。其实，拜登采取报复至为明显。3月中旬，国务卿布林肯和国防部长奥斯汀首次访韩与韩方举行“2加2会谈”，会后联合声明中，韩国不愿得罪中国大陆和朝鲜，所以故意删除“香港、新疆、北核”等字眼，让布林肯和奥斯汀很不爽返美，立即报告拜登。

文在寅与拜登已有龃龉在先。在4月7日首尔与釜山市长补选前，美国丢出文在寅政府的贪污等种种不是，甚至提及文在寅漠视言论自由等，批评的水平好像如同朝鲜对待，因此，尽管文在寅选前的各种买票利诱，还是惨败。拜登趁文在寅选情跌入谷底时，又狠狠打了文在寅巴掌。

以拜登的资历对文在寅亲中和亲北了如指掌，也许已放弃文在寅，选择与未来新政府打交道。因此，早应出炉的美国对朝鲜新政策至今无音讯，以此施压文在寅。近日，文在寅接受《纽约时报》采访时却再次呼吁拜登以“川金会”模式，早日举行“拜金会”，但是拜登还是坚持金正恩先放弃核武，否则继续维持经济制裁，免谈什么高峰会谈。甚至，要求文在寅与美国共同抗中及三星公司赴美设立半导体工厂。

文在寅此次访美来自四面八方的挑战。一是国内已展开明年3月总统选举和6月全国地方自治县市长及议员选举赛程，如果返韩行李空空，势必会影响文在寅4月7日败选的另一个选战，如果再次出现补选结果，恐怕会让文在寅掉落深谷无法翻身。

目前来看，文在寅唯一希望寄托在习近平与金正恩能于今年内回访首尔，成为一副治疗万病的选举“特效药”。以现前趋势发展，也许习近平于年底前访韩机会比较乐观，然而对金正恩访韩则微乎其微。因为，金正恩已宣布朝鲜不参加7月举行的东运，暗示文在寅不要做梦重演平昌冬运模式，开启两韩对话机会。

无论如何，文在寅访美被拜登“摸头”的可能性低，因为文在寅无法改变他的亲中亲北达成南北朝鲜统一的基调与愿望。

（作者为韩国昌信大学荣誉教授）