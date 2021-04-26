来源：明报

作者：卢文端

虽然有些舆论说泛民的主流意见认为不应参加下届立法会选举，但本人始终相信，泛民内部尽管有挣扎，但肯定会参选，问题只是在于有哪些泛民人士参选及以什么形式参选。本人非常肯定地作出这个判断，底气主要来自两方面：一是在于中央：泛民的政治空间来自“一国两制”，中央真心诚意落实“一国两制”，希望香港发展出理性、温和、成熟的反对派，给予了反对派合法的政治发展空间；二是在于泛民本身：参选从政是泛民作为反对派的生存之道，现在那些说不参选的人本来就不是参选之人，他们大大声说不参选不过是“站着说话不腰疼”，那些已身在政坛并没有松懈工作的泛民人士，正在用自己的行动释放出不会轻言放弃参选的信息。

先来看看，究竟是哪些人在说泛民不参选？现在公开站出来反对泛民参选的人大体有两类：一类是已经被社会定性为泛民学者及文人（包括时事评论员）的人士；另一类则是已经退下来的泛民人士。这些反对泛民参选的人有两个共同的特点：其一，他们坚持政治对立，因而以对抗的态度和方式来评论、贬损甚至攻击新的选举制度，摆出一副势不两立、对抗到底、决不妥协的架势；其二，他们根本就不是参选人士，也没有参选的打算，所以讲起话来毫无顾忌，不留余地，正所谓“无后顾之忧”。

对此，笔者禁不住要问：这些既不在政坛也根本不参选的人，能够代表那些正在参政并有意继续参选的泛民人士？他们反对参选的看法可以被视为泛民的主流意见？

本人对于泛民会否参选的问题，从来就不悲观。回看泛民在“总辞”事件上的表现，对于观察泛民的参选问题特別具有启示意义。人大常委会去年11月11日就香港立法会议员资格问题作出决定，特区政府当天随即据此宣布取消泛民四名立法会议员的资格，15名泛民立法会议员同一天宣布集体“总辞”，以示抗议。然而，他们“总辞”后即刻就发现两个严重问题：一是没有了立法会议员的头衔和光环，社会影响力骤降，没有什么人理他们了；二是没有了立法会议员的收入津贴，即时陷于裁员收缩的困境。这两大问题导致内部人心浮动。于是，泛民的代表人物为了稳定军心，迫不及待对外宣示要全力以赴参加下一届的立法会选举。

有两个现象带出泛民不会轻易放弃参选的信息：

一是泛民吸收立法会“总辞”不利己的教训，决定不在区议会搞“总辞”，即使面对大规模DQ泛民的区议员，亦不会“总辞”，以守住区议会地盘，为以后的选举累积资源。

二是一些泛民人士的地区工作并没有因有些人鼓吹“罢选”而松懈，去社区看看他们对居民组织的争夺以及宣传政绩的广告牌，就能直接感受到这些泛民人士不会轻言放弃参选。

泛民的政治空间在于“一国两制”。中央全面落实“一国两制”，也就是为泛民提供合法的政治空间。事实上，制定香港《国安法》、完善选举制度，不是要改变而是要全面准确地坚守“一国两制”。习近平主席关于中央贯彻“一国两制”方针的“四不”宣示，即“不会变、不动摇、不走样、不变形”，是一种庄严的国家承诺，目的就是要确保“一国两制”行稳致远。

中央真心诚意落实“一国两制”，当然会尊重香港的资本主义制度，包容香港社会的多元构成，自然也会给作为一些市民代表的泛民人士政治空间。全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙关于“爱国者治港”不是要搞“清一色”的论述，清楚表达了中央的这一态度。他说，香港中西文化交融，社会多样多元，一部分市民由于长期生活在香港这样的资本主义社会，深受西方教育文化影响，对国家、对内地了解不多，甚至对国家、对内地存在各种成见和偏见；对这些人的取态，中央是理解和包容的，也坚信他们会继续秉承爱国爱港立场，与反中乱港分子划清界限，积极参与香港治理。港澳办常务副主任张晓明说得更加直白：泛民里面也有爱国者，他们将来仍然可以依法参选、依法当选。

泛民的生存与发展正处重大的转折点：中央和香港社会都希望并乐于见到香港发展出理性、温和、成熟的反对派，这也是“一国两制”健康发展的需要；然而，泛民的转型也面临严重的挑战，所谓泛民主流意见以对抗的态势反对参选就是最明显的例证。在笔者看来，泛民在新选举制度下参选，是走向转型的第一步，也是关键一步。笔者相信泛民的有识之士会走出这一步，这不仅因为从政参选是泛民的生存之道，而且在泛民的情绪性发泄之后，其背后的各种利益持份者会以不同方式推动泛民参选，到时肯定是另一番景象。至于泛民以什么样的格局参选，“旧泛民”与“新泛民”如何各自竞选布局，则有待进一步观察。