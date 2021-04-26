谁还笃信两岸终将和平？

来源：中时新闻网

作者：王尚智

“两岸和平”可能是继“九二共识”之后，再也不被相信的一个最重要的词汇与理念了！台海战局紧张临界，不断被各方军事动作逼近且刷新，如今感染著两岸基层民间也为之沸腾或叫嚣。和平的念想，几乎只剩残焰。

关于“两岸和平”的内涵论述，过去曾经包括了近程的“维持现状”乃至远程的“和平统一”，这是一个理想性与自制力十足的基本默契，同时轻易压制著“台独”仿佛两岸之间最神圣至上的信念。

然而，如今彻底碾压台海安宁的“中美对抗”，这个全新的国际局势源自一个更深邃纠结的绝对主义，不仅正在将“两岸和平”献上祭坛，更打碎了原先两岸之间彼此可以理性议论的“对话结构”以及“底牌顺序”。

当“两岸和平”一旦不再是最终被追寻、仰望、尊重的共同底牌时，台湾今后的命运怎么可能还有远离终战的另一条路？

两岸之间因为“对话”，才会有彼此的“底牌”。在谈判桌上展开远从蒋李的偷偷摸摸、到扁马的光明正大长达数十年，辛苦建构了民间经贸、政治事务等一系列领域的交流模式。两岸仿佛牌局，曾经彼此摸索且又默契的进行著，但在过程中“两岸和平”是共同心照不宣的唯一底牌。

2008年开始繁华盛开般的民间交流，几十万大陆民众同时在台湾岛内观光旅游消费，两岸军事对峙一度成为遥不可及。而正当“两岸和平”正在成为今后共同被抉择的最终底牌时，蔡英文执政竟然将那张无须争议的“九二共识”给“盖牌”！两岸历经无数前人投入心血、努力构建的所有牌局结果，就此轰然翻飞。

“中美对抗”是一张“鬼牌”！借由特朗普之手一下子被拋上国际竞争的局桌，而这张鬼牌后来更直接叠压在台海两岸的牌局之上，“北京、台北”所有曾经的相望对话，就此注定彻底破局。

特別是“中美对抗”是政治、科技、经济、军事的全面发动，静态落手的牌桌也随之转变成为日夜滚动的“俄罗斯轮盘”，就看下一枚引发冲突的弹珠，落将会在哪一块争议的数字与领域之上。

台湾长期在复杂的国际夹缝关系中求生存，其实必须是个“机智甚至狡猾”的赌客或玩家，周旋于中美之间才能发展自己的空间与实力。然而蔡英文明显过度依附美国，一味牺牲台湾人的民生福祉也在所不惜，反而让台湾被逐出了“对话/出牌”的资格！

失去了“九二共识”这张牌，如今连“两岸和平”的关键底牌也正在消失。某方面来说，台湾或者台海之间已经成为牌桌或轮盘的本身，只纯粹提供给中美双方操弄心机乃至军事博弈的舞台。两岸“对话”如今只剩“对骂”，原本中国人自己“面对历史”的所有努力成为一夕消烟。

两岸未来已经无涉乐观或悲观了，今后仅端看“两岸和平”是否在习近平与拜登心目中，还留下最后残余的神圣火焰，抑制著任令战火涂炭的冲动。这其实是一场历史与人性的终极考验，关键者各持黑白一子，动念即落手。

至于蔡英文应该只是“中美对抗”轮盘桌旁伺候的婢女了，带领著一干焦头烂额的国安团队，心中只掛念着她的粉丝、脸友与网军，忙着构思文青路线的下一篇演说。她让她自己与台湾，变成大时代动荡中的自以为是，实际却是不足掛齿了。