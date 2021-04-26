苏联遗留优势已失 乌克兰还有几多余力守护资产？

来源：香港01

作者：杨永年

苏联解体后，乌克兰承继了前苏联35%的家当，作为欧洲领土第二大的国家，拥有大面积的肥沃黑土带，农业基础优越，也承继了大量的核弹头、船舰，并拥有前苏联最重要的发动机工业、造船厂等，在后冷战时期，乌克兰就是个含着金汤匙出生、神装开局的新兴国家。

根据美国中央情报局（CIA）在《The World Factbook》网站的调查资料显示，乌克兰2020年经济生产总值（GDP）为1420亿美元，人均GDP为3984美元，人口约有4100万，呈现不断下滑的态势。而其产业结构方面，依生产总值来看，农业12.2%，工业28.6%，服务业60%（2017年数据）；若依劳动力分布看，农业为5.8%，工业为26.5%，服务业为67.8%。

乌克兰在2020年的贸易出口额约为492亿美元，主要以黑色及有色金属、燃料和石化产品、化学品、机械运输设备和食品为主，而其主要出口对象为中国大陆（14.5%）、波兰（6.7%）、俄罗斯（5.5%）、土耳其（5.0%）及德国（4.2%）；进口额约为541亿美元，主要以天然气、机械设备和化学药品为主，而其主要进口对象为中国大陆（15.4%）、德国（9.9%）、俄罗斯（8.4%）、波兰（7.6%）及美国（5.5%）。乌克兰对外贸易逆差较大，近年进口额成长皆高于出口额，其最大单一贸易对象也从俄罗斯变成中国大陆。

乌克兰在2020年的GDP下降了5%，虽说其受到新冠疫情的影响也属严重，但是其实这对乌克兰该年度的打击可能不是最大的。2020年的疫情国际旅游受到影响，乌克兰封闭了多数旅游业产业，但是这些产业占乌克兰的经济比值和就业人口的极少数，影响不大，但相反的这让多数惯于出国工作的乌克兰人被迫留在国内，让乌克兰的外汇收入受到影响。

真正对乌克兰经济影响最大的是，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在2020年3月解散了改革派的政府，并陆续地将政府机构中的改革派官员撤职，而其取而代之的内阁成员则更类似于暂时顶替的人，充满不稳定性，对于原本就存在司法腐败及产权不透明的乌克兰来说，其经济环境更险恶化，相关改革也多是雷声大雨点小。

拥有前苏联地区第二多的人口，科研机构密集，并拥有前苏联最好的发电机及造船工业，其经济表现却仅只如此，如何落到这步田地，惨烈的状况如何，或许可从两起乌克兰著名工业公司的境遇来以管窥天。

成立于1895年的黑海造船厂（Black Sea Shipyard）位于黑海沿岸的尼古拉耶夫（Nikolayev），自俄罗斯帝国时期就是全国最大的造船厂，最著名的船只，如前苏联时期的两艘莫斯科级直昇机航鉴（Moskva-class）、四艘基辅级航舰（Kiev-class）、当前俄罗斯联邦仅有的库兹涅佐夫海军上将号航舰（Admiral Kuznetsov）、后来成为中国大陆辽宁号的瓦良格号航舰（Varyag），以及后来惨遭拆解的乌里扬诺夫斯克号航空母舰（Ulyanovsk），均是出自其手，它也拥有全欧洲最大的造船台。

其中命运最为乖舛的为乌里扬诺夫斯克号航舰，该舰于1988年开始动工，设计排水量6万吨，满载排水量79760吨，采用核动力反应炉，被美国认为可以匹敌该国当时最先进的尼米兹级航舰（Nimitz Class）。但乌舰施工进度仅40%时，苏联便解体了，继承了该舰的乌克兰则缺乏足够继续建造的经济实力。

占用了0号造船台的乌舰让黑海造船厂十分困扰，因其卡住了船厂的建造平台，当时的俄罗斯也缺乏足够的经济能力回购乌舰，但对于美国来说，却看到了一丝机会，可以消除掉这个心头大患。1992年，一间挪威的造船公司，向黑海造船厂下单建造六艘大型商船，其体积之大必须使用船厂的0号平台建造，这笔订单给予了优厚的订金，但是时限也给得很急，正当黑海造船厂正在发愁之时，又上门了一间美国的废铁回收公司，称其由副总裁亲自带队，愿意以远高于当时废钢回收行情，一吨450美元的报价，向其收购废钢。当时财政状况见肘的造船厂难以抵御这两笔优渥的大单，于是决定拆除乌舰。

本来预计拆除乌舰的废钢可以赚得1500万美元的资金，但是在拆除完毕后，挪威的造船公司突然变卦，声称因市场情势变化，取消商船订单，但违约金仍会照，美国废铁回收公司也同时发难，声称该订单仅是该名副总未经公司同意迳自决定，只愿意以当时的行情价，美公吨150美元买进，最终黑海造船厂陷入“逐二兔不得一兔”的下场，只能摸摸鼻子接受了。

黑海造船厂在日后虽仍有陆续接单建造船舰，但是其造船技术及设备显得落后，现金流的匮乏让船厂难以升级其设备，优秀的造船人才相继被其他国家的优渥工资吸引而出走，国家窘迫的财政状况对船厂的扶持能力极其有限，而资产设备的折旧对船厂也形成了庞大的负担，最终黑海造船厂在2018年宣布破产。

位于扎波罗热（Zaporizhzhia）的马达西奇公司（JSC Motor Sich）成立于1907年，在俄罗斯帝国时期是住迷的农业机械厂商，第一次世界大战时期转型生产飞机，苏联时期则成为重要的涡轮发动机生产商，为“米”式及“卡”式直升机、An-225型运输机等设计并提供引擎。

后冷战时期，马达西奇公司作为俄系航空器引擎的唯一生产商，仍持续给俄罗斯军队供货，并且极度依赖来自俄罗斯的订单。但是在2014年先后发生基辅政变及克里米亚事件，导致俄、乌两国关系恶化，乌克兰当局宣布对俄军售非法，导致马达西奇的经营能力严重受损，其产品也缺乏其他客户。

2017年，中国大陆的北京天骄航空公司试图收购马达西奇的股权，并承诺投资2.5亿美元协助其流水线发展，这对丧失俄罗斯订单的马达西奇公司来说是场及时雨，而马达西奇也开始在重庆建设流水线，以供货中国大陆。不过此举很快被华府注意到，2018年美国的国家安全顾问博尔顿（John Bolton）以国家安全为由，对乌克兰政府施压，试图让马达西奇公司停止对中国供货，并且阻挠北京天骄对其的股权收购，而实际上除了美国以外，日本、俄罗斯也均不乐见马达西奇公司落入中国大陆的手中。

2019年，北京天骄及信威集团宣布收购马达西奇过半的股权，股权的交易实际上只待乌克兰反垄断委员会同意，但迟迟未获得批准。而2020年，美国商务部以“涉嫌危害国家安全”为由宣布制裁北京天骄，并且加强对乌克兰政府的施压，令其在2021年签署法令让马达西奇国有化，使得中国大陆方面收购计划功亏一篑。这笔收购的失败实际上几乎等同于宣判马达西奇的死刑，因为它无法向对其产品感兴趣的中、俄两国供货，乌克兰政府也并没有足够的能力对其进行补助，同时西方国家也拥有自己的发动机技术，不会购买马达西奇的产品。

北京天骄对此采取法律行动，向乌克兰索要36亿美金的违约金，这对外汇储备已经不充分的基辅当局来说是庞大的压力，尤有甚者，中国大陆可能也会对乌克兰采取制裁手段，断绝与其的贸易关系，这让乌克兰本来已经不甚乐观的经济情况，可能更加雪上加霜。

所谓的经济力量实际上还是需要足够的国家实力来讬底，才能真正让资产产生变现能力，主流的经济学家在分析经济竞争力时，多半将“自由化”、“市场化”放在第一位，认为这是产生市场竞争力的要素，但往往忽略了拳头才是最根本的竞争力，商业合同的顺利执行往往离不开足够强悍的拳头加以保护。乌克兰独立之初，试图成为“第二个瑞士”，但它忽略了瑞士的中立地位，是在长久的历史过程中，依靠“瑞士佣兵”这一拳头拼出来的，尽管当今现世瑞士已不再以武力作为拳头，但他们仍有“变相的拳头”：透过足够的隐密性帮助各路权贵保护其资产，让权贵们在各国的政治博奕中为瑞士发声相助。