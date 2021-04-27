议员补选全输 菅义伟政府难堪

来源：联合新闻网

日本25日举行三场国会议员补选投票，执政党自由民主党三场选举全部败选，路透指出，选民显然对政府防疫作为和金权丑闻不满。日本首相菅义伟二十六日说，谦虚接受国民的评断，需要改善之处将会好好改善。

这三场补选是去年九月中旬上台的菅义伟政府首场国会议员选战，被视为必须在今年秋天前举行的众议院大选前哨战，如今三场选举全败，势必影响菅义伟政府的执政。

前农林水产大臣吉川贵盛因收贿被起诉，辞去众议员并退出自民党，所属的北海道第二选区补选，由立宪民主党松木谦公胜出。自民党自知这场补选将面临苦战，为避免“战败”，未提名候选人参选。

另外，前自民党参议员河井案里因贿选遭判有罪定谳，当选无效，因此进行广岛选区参议员补选，在野“立宪民主党”、“国民民主”、“社会民主党”联合推荐的前电视台女主播宫口治子以百分之四十八点四得票率胜选，自民党推荐的前经济产业省官员西田英范以百分之四十三点九得票率落败。

在长野选区，立宪民主党参议员、前国土交通大臣羽田雄一郎去年因新冠肺炎病故，同党籍的胞弟羽田次郎赢得补选，自民党推荐的前众议员小松裕落败。

日本放送协会（NHK）报道，菅义伟二十六日说，谦虚接受如同国民评断的选举结果。

其中，广岛选区参议员补选是因前自民党参议员河井案里贿选遭判有罪，补选选战焦点环绕着“政治与金钱”。对此菅义伟表示，各界对此事有许多评论，他做为自民党总裁，沉重的理解与接受，将会进行分析，需要改善之处会好好改善。

媒体询问，2019年参院选举之前，自民党曾汇给河井案里一亿五千万日元，被视为买票资金来源，自民党总裁是否应说明。菅义伟回应，他已说过很多次，党内文件已被扣押，自民党也有会计监察人，将由这些机制进行判断。

日本众院必须在本届任期十月届满前解散改选，这三场补选结果是否影响众院改选日期，菅义伟说，目前以防疫为优先的想法没有改变。

早稻田大学教授日野爱郎指出，自民党议员的金权丑闻让不少选民愤怒，菅义伟政府防疫作为也引发不满。日本已因疫情三度实施紧急事态，至今只有百分之一人口完成疫苗接种。