美国反亚裔升温之际 学者：赵婷夺奖意义大

来源：明报

经历多年“太白”的争议后，本年度奥斯卡金像奖颁奖礼展示堪称史上最多元的一届，无论是入围名单还是得奖者皆展现种族和性别多元，尤其是亚裔美国电影人取得的突破备受注目。华裔女导演赵婷凭《游牧人生》连夺最佳导演和最佳电影，更是奥斯卡奖设立93届以来首位亚裔女性兼历来仅第二位女性的最佳导演得主。社会学者指出，以往亚裔女性在好莱坞电影常被定形，在美国社会反亚裔情绪升温之际，赵婷夺奖别具意义，即使不能完全消除针对亚裔的种族歧视，但至少提升亚裔社群的业界影响力。

学者称助亚裔添业界影响力

自新冠疫情以来，亚裔美国人受种族歧视的情况大幅增加，上月中旬的乔治亚州枪击案，更令长期受主流舆论忽视亚裔、尤其是亚裔女性的处境问题终受重视。去届奥斯卡有韩国导演奉俊昊及其《上流寄生族》为亚裔电影人争光，但有别于在外早有名声的奉俊昊，《游牧人生》的赵婷以亚裔女性美国电影圈中人身份受认可，适逢亚裔美国人所受种族歧视成为近期焦点，更显现实意义。《星空奇遇记》日裔男星武井乔治便在Twitter称，在美国社会仇视亚裔情绪高涨下，赵婷获奖尤其重要。

美籍亚裔社会学家王岚芝在有线新闻网络（CNN）撰文，形容赵婷得奖令传统上备受“物化”的亚裔女性展示出在美国娱乐圈可施加的影响力。亚裔女性在好莱坞电影常被定形，像台裔女星Camille Chen在2017年《卫报》访问表示，她在美国发展初期，只能当按摩师或妓女角色，但亚裔女性近年地位提升。2018年上映的全亚裔主演电影《我的超豪男友》便是一例，英国广播公司（BBC）分析指，女编剧在电影角色塑造上，打破以往好莱坞电影亚裔角色的刻板印象。

王岚芝认为，赵婷夺奖不能完全消除亚裔被歧视问题，但她将令长期被美国电影业边缘化的亚裔社群，得到更大的影响力和知名度。她夺奖同时巩固其在导演界的地位，亦提醒好莱坞，白人男性不是唯一说故事的人。

美籍韩裔导演郑一朔作品《农情家园》同样体现亚裔电影人的成就，入围奖项包括最佳电影、最佳导演（郑一朔）和最佳男主角（史蒂文元）等，最终由尹汝贞当选最佳女配角。

20演员奖入围者 有色人种占9名

回想2015和2016年奥斯卡颁奖礼，20个演员奖项入围者都是白人，引发“奥斯卡太白”（#OscarsSoWhite）争议。主办方美国影艺学院其后承诺加强学院会员多元化（见另文），结果今届入围名单20个演员奖项提名，有色人种演员占9个，以所有奖项计则共有70名女性入围，是种族和性别最多元化的一次。尽管去年病逝的黑人男星《蓝调天后》卓威博士文在最佳男主角大热倒灶，仍有尹汝贞和黑人男星丹尼尔卡鲁亚分别于最佳配角得奖。

值得一提的是，这届的多元性还体现于幕后工作人员奖项。女性电影人米亚尼尔和雅米卡威尔逊凭《蓝调天后》夺最佳化妆及发型奖，是该奖项历来首次由黑人得奖。米亚尼尔在得奖感言称：“我可以想像站在这里的跨性别黑人女性，亚裔、拉丁裔和原住民妇女，我知道有朝一天（少数族群夺奖）不再被视为罕见或突破性，这只是平常的事。”