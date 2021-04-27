印度惊现“疫情海啸”　既是天灾也为人祸

来源：香港01

01观点

西方发达国家以风火雷电之势为国民接种疫苗，各国疫情出现减退社交距离开始放宽，人们开始回复正常生活，而政府亦着手计划恢复通关、设立“旅游气泡”。此时印度确诊数字却不跌反升，近日更接连数日每日录得单日新增30万宗确诊的惊人数字，周日（25日）更录得单日349,691宗新增确诊个案，再度打破疫情爆发一年多以来的全球单日最多确诊纪录。由于印度疫情以几何级数攀升，全国医疗系统超出负荷，氧气供应严重不足，多间医院拒收病人，大量病人失教至死，尸体众多亦出现焚化炉饱和现象，去年初武汉、意大利的恐怖景象，竟在一年后的印度重演。

印度疫情从去年9月中第一波疫情高峰的每日逾9.3万宗确诊，曾一度减退至2月中的每日新增一万宗确诊，一周的死亡个案更曾一度回落至100宗。当时印度全国弥漫着一股胜利气氛，总理莫迪在世界经济论坛上宣示印度已经一扫外界的预期，完全击溃新冠病毒，其所属人民党更大赞莫迪有能、敏感、负责任、有远见的领导。印度衞生部长瓦尔丹（Harsh Vardhan）3月初更称印度已到达抗疫战的终极阶段，又开始陆续向外国输出疫苗及氧气。不少专家又为当地抗疫成功提出不少理论，指印度人口普遍年轻、印度人本身有较强抗体、乡村人口较多令疫症传播不容易，普通皆认为最困难的时刻已过。

疫情反弹仅在一念之间

而印度国民亦开始对防疫有所松懈，大型婚宴重新出现，口罩及社交距离措施却再不复见。国内五大邦更举办历时超过一个月的邦议会选举，当中牵涉1.86亿选民，大大小小过千选举集会。而3月中两场国际板球赛的英印大战亦吸引逾13万球迷入场观看，绝大部份人更加没戴口罩。正当4月中印度疫情急速回升，每日已录得逾18.4万宗确诊时，人民党执政的北阿坎德邦政府仍拒绝提早结束于圣城哈里德瓦举行的大壶节盛会，逾280万教民更公然无视防疫禁令于神圣沐浴日涌入恒河。此后印度的疫情每日急速攀升屡破纪录，根据研究显示若疫情再不受控，到6月时将有每日将会有2,300人染疫亡。

事实上在2月中当地媒体已经报道，在马哈拉施特拉邦某地区出现确诊数字急升七倍之多的迹象，更有地方甚至出现全家染疫的病例，令人提出当地可能出现病毒变异的情形，然而一开始却遭官方否认。结果后来在印度本土变种病毒B.1.617及英国变种病毒B.1.1.7双重夹撃下，印度第二波疫情突然大爆发。双重变种病毒虽只占印度全国个案大约10%，但在马哈拉施特拉邦却已占上30%个案。官方低估甚至否认变种病毒的出现及危险，正正导致疫情一发不可收拾的元凶。为此印度亦不得不停止向外出口疫苗，反而准许外国入口，而各国政府亦施以援手，主动提供氧气等抗疫物资助印度渡过难关。

印度出现“疫情海啸”的现象，除了因其病毒本身突然变种的三分天灾之外，政府由上而下的集体傲慢以及官僚风气亦算得上是七分人祸。从莫迪政府过早宣布抗疫胜利，到人民党要刻意制造莫迪的强人民粹领袖形象，又欲向国际社会显示印度的成功。加上国内普遍高涨的民族主义爱国情绪，数者互相加乘皆令全国上下被胜利冲昏头脑，对疫情掉以轻心，渐渐疏于执行防疫措施，致令病毒有反扑机会。而印度的疫情失控的事例亦告诫各国政府，切勿疏于防范或过于自满，过早判定疫情已经完全受控，否则疫情反弹将只在于一念之间。至于全球疫情距离完全结束的一日，恐怕尚有一段极为漫长的时间。