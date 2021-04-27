不要心存日本“助台抗中”幻想

来源：中时电子报

中时社论

美国总统拜登与日本首相菅义伟的联合声明，强调台海和平稳定的重要性，大陆第一时间反应强烈，强调将采取一切必要措施，坚决扞卫国家主权、安全和发展利益。菅义伟随后做出澄清，显示日本关心台海情势，但并未改变战略模糊政策。菅义伟的表态，对期盼印太地区形成“四方安全对话+台湾”的民进党政府来说，恐怕非常失望。

民进党欲从中操作获利

自美国特朗普政府推出印太战略后，蔡政府一直想把台湾纳入这个范畴。美国政府在2019年发布印太地区倡议的两份重要政策文件：国防部6月1日的《印太战略报告》与国务院11月4日的《自由开放印太：促进共同愿景》报告，这两份重要的政策文件铺陈美国政府对印太倡议的愿景、构想与行动规划，民进党政府认为可以从中操作得利。

拜登政府执政以后，并没有放弃印太战略构想，反而更积极拉拢盟国共同守护“自由开放的印太地区”。3月12日美、日、印、澳四国通过视讯举行的最高级别“四方安全对话”，拜登明显地向中国释放“大国竞争”的信号。

拜登强调这次对话是他上任以来主持的首次多边高峰会，高峰会的目的是各方一致关注的议题，也就是印太地区的自由、开放对与会各国和对未来都十分重要。这句话的潜台词是印太地区可能受到中国扩张主义的威胁，印度、日本和澳洲领导人对此没有提出异议。

而接着美、日外交与国防部长的“2＋2会谈”，3月16日在日本东京举行，针对中国日益增加的威胁，双方表示“严重忧虑”，其中不仅对台海情势表达关切，还在联合声明中也强调“台湾海峡和平稳定的重要性”。

由于拜登的“四方安全对话”，以及美、日外长、防长“2+2会谈”的共同声明里，都提到“台海和平的重要性”，触怒了中国领导层，大陆外交部怒轰美、日是“狼狈为奸”；在美中阿拉斯加“2+2会谈”中，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪更当面怒呛美国“没有资格居高临下同中国说话”、“中国人不吃这一套”的强硬表态。

中国对美日联盟触及到台海议题，不仅呈现表面上的不满，还高调以激烈言词表达愤怒，不惜逾越国际礼仪的规划，当然也引发日本朝野的震撼。毕竟，日本普遍认为中国对台湾海峡施加的军事压力让美、日感到非常忧虑，“四方安全对话”与美日“2+2会谈”直接点名对台海问题的忧虑，也是理所当然。

菅义伟称不会介入台海冲突

问题是美日联盟一再触及到被中国认定是核心利益的台、港、新疆等议题，这也是中国所难以容忍之处。尤其在菅义伟访美之际，以亲台立场着称的日本防卫大臣岸信夫还特意登上日本最西边的与那国岛指出，与那国岛距台湾仅100多公里，是日本离台湾最近的岛屿。包括西南地区在内的台湾周边局势，不仅对日本的安全有重要意义，而且对国际社会的稳定也有重要意义，日本国防部将继续密切关注这一情况。而岸信夫还在此前的“2+2会谈”中，指有必要探讨自卫队能为支援台湾的美军提供何种协助。

另外，日本媒体还探讨在发生3种状态下，日本自卫队可以介入台海冲突，即重要影响事态、存立危机事态、武力攻击事态。日本越来越公开主张可以在台海冲突时出兵助台，将让让台海安全议题更加复杂化。

因为大陆一直视台湾问题为内政问题，如果日本也跟着美国介入台海冲突，只会让台海冲突变成国际冲突，这是大陆所不愿见到的状态。所以当“拜菅会”的联合声明再度触及台海议题时，大陆除了抨击之外，也透过外交手段努力节制日本对台湾问题的表述。菅义伟澄清日本不会军事介入台海冲突，应该也是综合多重国家利益后的结果。

国际政治毕竟由现实主义主导，美国可以拉着日本防卫东亚利益，但想再拉着日本的手深入台海，日本就会惦量自己的国家利益。民进党政府想以“亲日”的动作让日本蒙着头介入台海冲突，只会增加台湾的安全风险。