美俄和缓 美中改善契机

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国总统拜登最近有意调整对俄罗斯的政策，计划在今夏与俄国总统普京会晤。双方若能改善关系，不无可能缓解目前由美国为首联盟与中、俄带头联盟日益紧张的对峙关系。

普京十三日与拜登通话，拜登提议未来数月两人可安排在第三国举行两个元首峰会。

拜登将在六月十一日至十三日前往英国伦敦参加“七大工业国”（Ｇ7)峰会，接着十四日到比利时布鲁塞尔，参加北约与欧盟的峰会。不过，白宫并未透露美俄峰会是否会在拜登六月出访欧洲前后举行。奥地利与芬兰已表达成为举办美俄峰会承办国的意愿。

为何拜登愿意向普京伸出橄榄枝？第一，中、俄两国三月成立十六国联盟以来，与美国为首联盟对垒的态势日益严峻，有如两列对向而开火车，华府认为有必要藉美俄峰会缓和双方关系。

第二，俄罗斯三月在乌克兰东部边境部署重兵，力挺乌东亲俄势力，让美国与北约高度紧张。

第三，俄异议领袖纳瓦尼抗议普京政府选举舞弊与反民主，愤而绝食，拜登呼吁普京放人。

第四，拜登政府指控俄罗斯利用网军影响美国大选，驱逐俄十名外交官，俄罗斯也驱逐十名美外交官作为报复。拜登从政多年，经历多少大风大浪，认为俄罗斯影响美国大选这种克里姆林宫永远不会承认的小事，不必成为美俄改善关系的障碍。

第五，最重要的是，在中、俄带头的联盟成立之后，拜登发现美国要同时应付中、俄两国恐怕力有不逮，甚至可能会愈来愈力不从心。

就普京来说，俄罗斯也不希望和中国并列成为美国的敌人。拜登愿意改善美俄关系，克里姆林宫正好求之不得。这也是为什么俄外长拉夫罗夫在电视上公开表示，俄罗斯非常重视拜登的提议。

普京并不希望纳瓦尼绝食死在狱中，事情闹大对俄国绝对不利。纳瓦尼二十三日在亲友劝说下，已停止绝食。在与拜登通话后，普京决定二十三日从乌克兰大举撤军， 向西方展现善意。

从普京对俄美峰会的重视程度来看，俄罗斯显然宁愿与美、中都维持友好的关系，也不愿被中国绑架与美国为敌。

中国领导人也不必不开心，也许美、俄改善关系正是中、美改善关系的新契机。

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

