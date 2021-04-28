中美减排竞赛是新版星球大战？

来源：明报

作者：陈景祥

美国在上周四、五召开全球气候视像峰会，总统拜登邀请了习近平和普京，两人最初都不置可否，但最终还是答应出席。

拜登减排虽进取 倘换总统恐翻盘

拜登上场之后对中国的强硬政策，并不下于其前任特朗普，但拜登也公开表明，有些议题可以跟中国合作的，将会继续合作，而气候问题是其中之一。习近平应邀，也在意料之内，正如BBC引述绿色和平驻北京的顾问李硕所言，中国在过去10年不断改善及优化在气候方面的国际评价，而在重要国际议题上，气候问题是少有、可能令中国在国际上获得认可的议题。

美国现在要全方位跟中国竞赛，气候问题是全球重大议题，华府岂能让中国独领风骚？而且拜登竞选时，把气候议题作为他政纲主打项目之一，上周气候峰会就成为他上任后实践竞选承诺的首场大型气候活动。

但是，美国在对抗气候变迁、承诺减排等问题上表现欠佳、立场摇摆不定，前总统特朗普一上任就单方面宣布退出《巴黎气候协定》，并支持以化石燃料为主的能源政策，扫除一系列反污染法规！根据巴黎气候协定，美国承诺在2005年的基础上，到2025年减排26%至28%。

结果，拜登在上周气候峰会上作出了新承诺，到2030年美国碳排放量在2005年的基础上减少50%至52%，比之前承诺多一倍。态度虽然进取，但拜登政府的承诺可信吗？下届大选如果新总统又翻盘，美国的减排目标可能再次落空，而出现这种情况的可能性并不低，特朗普就是记忆犹新的例子。

相比拜登的“勇进”，中国、印度等碳排放量大户都没有相应作出调整、提出更高的减排承诺，习近平在致辞中只重申，中国计划2030年前实现碳达峰，2060年前达到碳中和。

气候经济关节点 美国一定不能输

事实上，各国在气候峰会上所作的承诺都没有约束力，美国如果再次反口，其他各国都莫奈之何！但如果要认真地实践承诺，就要切实执行，关停大量以传统石油、煤炭等为能源的工厂、电厂，并且投巨资开发新能源，淘汰以传统能源为基础的行业如运输、发电等，对美国来说并不容许，对落后国家就更加困难，需要大量资金，也需先进国技术援助。

拜登的激进减排承诺就遭到公开质疑，《纽约时报》日前的文章指拜登的承诺在经济和政治上都极为困难，需要对美国经济和社会大刀阔斧改革，包括淘汰煤炭发电，以及以电动车取代现在以十万计仍在路上使用的汽油车。文章并指美国的目标并未在法律上确立，拜登2.3万亿美元的基建计划（包括以千亿美元计的减排政策开支）也尚未获国会通过。

即使政治上阻力重重（对家共和党主流都反对）、耗用的又是天文数字的经费，为何拜登政府仍兴致勃勃、并且“破例”一定要邀请中国参与？美国媒体在气候峰会前经常都问：美国既然要全面抗衡中国，在气候问题上，中美又如何合作？

因气候问题而衍生的气候经济学，是主宰全球未来几十年的核心议题，它既有环境、生态、可持续发展等涉及人类福祉的终极议题，也有十分现实且“贴地”的经济考量，其中牵涉多个行业，如交通运输、电力、农业、科技、房地产、金融等。在气候经济上能够领先，就可以稳居世界领导地位，在这关节点上，美国一定不能输给中国。

除了不能输，美国还要争取主动，在减排进程上压倒中国，一方面是为了显示美国在国际上“负责任”、发挥带头作用、占据道德高地；另一方面，如果中国减排进程追不上，就要承担“污染地球”的责任、成为气候灾难的罪魁祸首。

表面跟中国合作 加码施压酿“两难”

拜登在上周的气候峰会上突然提升减排速度，就是要“显示决心”抛离其他国家，特别是中国。白宫国家气候顾问麦卡锡（Gina McCarthy）就曾经表示，华府将“敦促”中国订立更严格的温室气体排放目标。表面上要跟中国合作，但不放过任何针对中国的机会，华府的气候政策显然有更深的谋算。

中国现在是全球最大的二氧化碳排放国，排放量占全球的28%，工业生产体系主要建立在传统能源上，每年燃烧的煤炭占全球使用量一半，要达到2060年碳中和目标绝不容易。以电力工业为例，发电产生的二氧化碳占中国能源相关总排放量约51%，尽管中国在可再生能源方面取得显着成绩，但仍高度依赖煤电（占2018年总供电量66%），并且仍然在建燃煤发电厂。如此进度，令人对中国的零碳排放目标能否如期实现打了个大问号。

对二氧化碳减排目标，中国一直都是提出在2030年前后达到峰值，但没有承诺什么时候达到碳中和，习近平是在2020年9月22日出席第75届联合国大会时，才“突然”提出2060年的碳中和目标，联大会议参加国都感到意外。习近平突然出招，原因是特朗普在同一场合表态不再遵守巴黎气候协定的规限；美国退，中国就抓住机会，向全世界展示对全球气候变化多作贡献的担当；可以说，气候问题就此成为了中美竞逐的一个新战场。

从达峰到中和，发达国家的过渡期有60至70年，但中国只有30年时间，官媒也承认，十三五规划要求全国万元国内生产总值能耗比2015年要下降15%，但在2020年，一些地区的能耗却不降反升。

拜登上台之后反守为攻，美国在减排承诺上不断加码，将对中国造成巨大压力。面对美国的高调承诺，中国如果没有相应行动，就会成为“国际罪人”，但勉强而为，转型配套跟不上，整个经济产业链都会受到冲击。

减排按“国情”行事 毋须被美牵鼻走

碳中和承诺，需要中国经济彻底转型，然而当前国际大气候不利中国，美国和欧盟推动西方及其盟友与中国脱钩；换言之，在没有外力协助下，中国要依靠旧模式保住经济增长，又要推动碳中和的新经济模式，如果无法兼顾，有可能导致经济和社会危机。

美苏冷战年代，美国以“星球大战”计划跟苏联竞赛，步步进逼，一方面打科技战，另一方面则打经济消耗战，目的是要令苏联穷于应付，最后败在美国手下。现在看来，中国要维持原来的减排承诺已不容易，如果受到美国和欧盟压力要加快减排速度，不但脱离现实，更有可能自陷危机。

美国民主共和两党对气候问题和新能源的分歧甚大，拜登的减排承诺加码版能否贯彻落实，谁也说不准；对中国来说，更重要的是避免“星球大战”式的恶性竞赛，在减排政策上按“国情”行事，量力而为，毋须被美国牵着鼻子走。

作者是资深传媒人