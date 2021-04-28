英国首相在搞什么飞机？

来源：香港01

01观点

英国首相约翰逊近日接二连三爆出丑闻，其唐宁街官邸的装潢费用疑团尚未妥善交代，前首席顾问甘明斯（Dominic Cummings）又指控约翰逊曾因维护未婚妻而干涉官方调查，周一（26日）再被指去年曾在内阁会议说出“宁愿堆叠尸体也不封城”之话，引来哗然。

虽然约翰逊声称官邸的装修费为其自费支付，但钱从何来的问题仍然成为众矢之的。连内阁办公室也承认，部份费用或来自捐款。那么捐款来自何许人？会否涉及利益冲突？这些疑团约翰逊皆未能回应。《金融时报》一篇报道计算其年薪虽为15万英镑，但失去了昔日的优厚稿酬，加上离婚及照顾孩子所费不菲，或许有一定的财政需要。

约翰逊被指漠视人命

与此同时，约翰逊前幕僚甘明斯近日在网上公开撰文，指出政府正在调查去年封城的消息为何提早外泄，但由于事件可能涉及约翰逊未婚妻西蒙兹（Carrie Symonds），所以约翰逊曾有意介入干预。约翰逊发言人虽然否认了指控，但被视为助约翰逊入主唐宁街的甘明斯如今倒戈攻讦，足以令英国人感到此刻国家正在抗疫之时，伦敦却在上演政治闹剧。

尤其甚者，《每日邮报》报道，去年10月的一次内阁会议上，约翰逊曾说“不要再有他妈的封城，就让成千尸体堆起来好了”，赤裸裸地将经济利益置于人命之上。首相府虽然矢口否认，多名大臣也表示未曾听说此番话，但英国广播公司（BBC）及独立电视公司（ITV）均指有内部消息人士可兹为证。

不论如何，几宗丑闻连环爆发，约翰逊已成众矢之的。《金融时报》社评便表示，约翰逊如今被指“毫无诚信”，其必须对公众有所交代。向来亲保守党的《电讯报》，其社论虽然将矛头指向在野工党的政治攻讦，但亦坦言无法否认唐宁街十号内部运作混乱。

两任英揆相继陷丑闻

但这又岂是约翰逊独有的问题？曾经与其称兄道弟、在脱欧公投中反目打对台的前首相卡梅伦，近一个月来亦深陷政治丑闻。卡梅伦被指卸任首相后替格林希尔资本公司（Greensill Capital Company）作政治游说，包括以其个人关系，向财相和其他大臣发送手机讯息，为公司争取好处。卡梅伦4月11日虽然表示“并没有违反任何政府游说行为凖则”，但同时承认“需要汲取重要的经验教训”，类似的游说必须“完全透过最正式的渠道”。卡梅伦是否滥用公权力、事件是否涉及政治攻讦等，舆论纷扰不休。

虽说英国七成民众已经接种疫苗，新冠疫情可谓逐渐受控，但当地社会仍然在艰难时刻，医护人员在“打仗”，国民仍在承受经济恶果。此刻看见领袖如此玩政治，甚至是自私自利的行为，难免令人反思政治是否只能如此。社会既需要健全的制度，以制衡当权者、在位者，亦要对政治有更根本的理解，追求社会福祉及美好生活，以此作为对政客的要求及批判标准。