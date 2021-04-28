来源：思考香港

作者：鲍渤

印度已经连续四天打破全球单日确诊新冠病毒的最高纪录，迄今累计大约1700万宗。今天再有逾35万人“中招”。当地医院以及fb、twitter、Instagram等社交媒体平台，都可见OSO紧急求救信号。即使最不关心国际新闻的人，都可能留意到事态的严峻。

当地医疗系统实际上已经崩溃。有媒体报道火葬场根本来不及“做生意”，因为尸体送来的速度以秒计算。印度疾控中心主任 Ramanan Laxminarayan博士在接受BBC采访时表示，这是他目睹的最严重人道灾难（The worst humanitarian crisis I’ve witnessed）。电视画面所见，许多尸体来不及做告别仪式就集体火化，医院走廊挤满了等待氧气救命，或3或4人共用一樽氧气“吊命”的病人。平静地辞世成为一种奢侈。

记得去年初新冠疫情从武汉爆发，印度包机从湖北撤侨，在首都新德里检测基本上呈阴性，当时大陆网民唧唧称奇之余暗暗羡慕，认为印度人是否习惯吃咖喱而比其它人种更加“刀枪不入”。事实上，印度去年控制疫情尚算合格。也因此，政府及民间也觉得“印度例外主义”（Indian exceptionalism）是一个事实。

这一误判是导致全球疫情爆发以来最大灾难的导火线。根据天空新闻在本月初的报道，世界上最大的印度教集会，每12年为一个轮回的大壶节（Kumbh Mela，又称圣水沐浴节）在四座朝圣城市举办，预计有1.5亿人前往恒河和亚穆纳河的交汇处沐浴，浩浩荡荡的场面堪比春运。媒体称此举是引爆第二波疫情的“印度最后的疯狂”。

印度是包括中国在内的“四大文明古国”之一，曾经创造人类历史上着名的“恒河文明”。恒河对于印度教徒是最为神圣的象征，一生至少必须到恒河净身一次，深信恒河圣水能洗脱罪孽与病痛。根据印度教经典 《往世书》，不仅人，甚至连动物、昆虫等生灵若死在恒河中，皆可得到解脱。家里放一小罐恒河水，婚礼上洒点恒河水，生前喝一杯恒河水，死后将骨灰撒在恒河里，都是一种幸福。

多年来，尽管恒河污染越来越严重是看得见的事实，但印度信众视而不见，认为恒河有“自洁功能”，依然用浑浊的圣水沐浴净身，洗衣刷牙，既可洗涤污秽，又可清除病毒。最让人感到不可思议的是，印度的一些商家从中发现了商机，将恒河水装进瓶子里销售，每瓶售价大约五元港币。

专家估计印度的单日新症将攀至50万宗，并在五月中旬达到高峰回落。总理莫迪用“这场风暴已撼动整个国家”（this storm has shaken the nation）来形容多个世纪以来的灭顶之灾。

疫情自从去年初在全球范围内蔓延，至今“有人欢喜有人愁”。西方国家防控疫情做得最成功的新西兰，日前举办的演唱会吸引了5万人“无罩”、无社交距离入场。这是自去年疫情爆发以来，全球规模最大的演唱会，似有雨过天晴、阴霾尽散的喜悦。

印度的第二波疫情，不仅是该国的巨灾，对全人类防控疫情都是深刻启示和教训。在香港，“清零”的日子若隐若现，最需要做的是“对外严防死守，对内有序放宽”。换言之，对高危地区实施禁飞直航抵港14天的“熔断机制”，同时扩大“回港易”的范围，以及争取与大陆早日通关，把握走出经济困局的先机。

作者是资深传媒人