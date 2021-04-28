来源：中时电子报

作者：谭再利

台湾国家联盟于25日主办主题为“台湾国家正常化、亚太和平永续化”的“海内外台湾国是会议”。副总统赖清德出席致词，蔡英文虽未参加，但也发表了书面致词，显见民进党高层的重视。“台湾国家联盟”是一财团法人民间组织，其前身是“手护台湾大联盟”，于2004年办过手牵手活动；2008年5月底改组为“台湾国家联盟”，由姚嘉文担任总召集人，“正名制宪”是该组织的主要诉求。

所谓“台湾国家正常化”亦即台湾现在不是一个“正常国家”，中华民国已于1971年退出联合国时消失，因此必须“更改国号、重新制定宪法、推动台湾独立”。但是，蔡英文的书面致词指出，“与会的海内外台湾人都是长年关心台湾、为台湾打拼的伙伴，大家的心都在一起，朝共同的目标迈进，为台湾打造更美好的未来…”等等谈话，听起来与该组织的主要诉求及大会主题并无关联，在场的台独人士应该是无感的。

至于她说“这几年来政府一贯立场是国土主权、寸步不让；民主自由、坚守不退。”则显得非常空洞，因为目前或可见的未来，并没有外来强权要强夺台湾的主权，或侵占我们的土地，而台湾的民主自由倒是有待检讨。至于赖副总统指出，“台湾是主权独立的国家，主权与中国互不隶属，台湾的前途只有台湾2300万人有权力决定”。这些话说了等于没说，也是近年来民进党如雷贯耳的宣示，并无任何新意可言。

既然台湾的前途应由全体台湾人决定，表面上主张台湾独立的民进党又不愿意推动“正名制宪”公投，那么台湾要独立的口号喊得震天价响，又有何意义呢？原来民进党喊的都是口号，谁都不敢真正去付诸行动；正如阿扁总统在第二任总统时所说，“我不能够骗自己，也不能够骗别人，我们做不到，就是做不到，在我的任期之内要把台湾的国号改为台湾共和国，我做不到。”

蔡英文于2016年就任总统后亦曾表示将会“维持台海现状”。因此，归纳总统和副总统的会议中谈话，即是“严守美国对两岸政策的底线，反对海峡两岸任何一方片面改变现状”。“台湾国家联盟”的国是会议只是又一场的政治大拜拜，独派人士齐聚一堂相互取暖而已；蔡赖两人的参与，也只是给那些台独大老一些安慰和一个交代。

根据长年从事民意调查，且颇具公信力的国立政治大学“选举研究中心”去年12月所公布的“台湾民众统独立场趋势分析”显示，希望尽快独立的民众是6.5%，偏向独立的是25.8%；维持现状再做决定的是28.8%，永远维持现状的是25.5%。很明显的是超过一半以上的台湾民众希望维持现状。的确，正如阿扁所说，“台湾已经是一个主权独立的国家，国号就叫做中华民国，当然没有宣布独立的问题。”原来“正名制宪”只是一发空包弹而已。

作者为大学英文讲师