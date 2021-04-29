拜登的高科技战 台湾成关键核心

来源：联合新闻网

作者：邱师仪

就在拜登就职满百日将于参众院联席会演说之际，民主党强调希望看到拜登就“如何与中国对抗和竞争”说明。过去民主党人习性是内政优于外交，但承接特朗普抗中格局的拜登，再也没有回避的空间。

拜登执政百日充满亚洲事务，在国内是亚裔被歧视甚至枪击事件，外交首要议题当然是中国。这也许不是原本较在乎欧盟的国务卿布林肯的初衷，但阿拉斯加会谈美中翻脸后，不只共和党，就连民主党人也都炮口对准中国。

今年纽约出版新书《2034年》，描述十三年后的三月十二日，中国发展网络匿踪与卫星干扰技术，突袭并击沉太平洋美国舰队，接着就拿下台湾。这本书充分展现原本较左与较同情共产主义的民主党人对“中国战狼”的忧虑，于此背景下，台湾已成美国继续独霸这局里的要角。过去台湾国际能见度从来没那么高过，且台湾在拜登眼里的战略重要性，已不再是台湾蓝绿竞相形塑的特定样子，台湾在美中火线上，美台联盟态势只会益加确定。

自由派是矛盾的，他们过去认为一个太过强势的美国会让自己耗弱，例如扩张北约激怒普京。也认为美国不够理想化无法感化落后世界，例如无法协助阿富汗与伊拉克成为多元民主国家。另一方面，种族冲突、九一一恐攻与次贷风暴让美国丧失元气。这些症状密集发生在二十一世纪前二十年，刚好也是中国崛起这段时间。二战后到一九八九年，美国主要对手是苏联，一九八九年到二○一五年独霸秩序几乎不受任何国家挑战。

直到二○一六年特朗普上任，中国看似要强起来了，开始警告“中国人不是好惹的”，到拜登时代甚至公然对美国国务卿叫嚣。美国领导的民主联盟，不只让中国感到威胁，也让俄罗斯与伊朗感到威胁。这三个“新邪恶轴心”，但荣景不常，特朗普之后威权国家连经济发展都开始迟缓，中、俄、伊开始诉诸高张的民族主义。同时中国愈大愈没有不再对美逞凶斗狠的本钱，因为政权需要高涨的民族主义。

值得细究的是，尽管美国要花费成本在经济、军事与科技对抗中国，但美国在许多地方仍享绝对优势，尤其是微处理器与记忆体，这些是人工智慧、自动驾驶与电信科技基础。台湾高科技产业可说是台美同盟核心。美国需要台湾的技术，同时台湾也要严防美国因避免过度依赖台湾建构自己产业链，如果发生，台湾的高科技产业，势必需要快速找到新的台美分工定位。

在晶圆半导体制造上，台积电是世界第一，包括ＩＢＭ、高通、辉达、超微均依赖台积电与三星制造微处理器。事实上，日前美方才禁止台积电供给七间中资超级电脑企业生意，显见美国只会将台积电愈抓愈紧。美对台积电下的“禁中令”，绝对是踩在中国大陆的软肋上，因为目前中国超级电脑处理器，皆由ＩＢＭ与超微设计，委由台积电制造。专家估计中国至少需要十年光景，才能达到执笔当下的美台晶圆生产链水准；但十年后美国半导体技术不知道飞跃到哪了？人工智慧时代下的拜登政府，已将抗中拉到高科技战规格，与特朗普的贸易战有不同风景。

作者是东海大学政治系副教授