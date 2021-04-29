解决国际问题　需要多边合作

来源：香港01

01观点

缅甸军事政变后政局及社会陷入混乱已久，军方与示威者僵持不下，至今仍未看到解决纷争之路。问题近日终于见到一丝曙光。上周六（24日）缅甸国防军总司令敏昂莱于印尼雅加达出席亚细安峰会，相讨如何收拾局势，双方达成了停止武力冲突等五点共识。至周二（27日），军方又发声明指会如果亚细安提出的建议合乎国家利益及有建设性，将会小心考虑。

缅甸政局引起国际社会关注，不同国家抛出了不同的应对办法。美国、欧盟、英国等西方国家首先作出谴责，并先后经济制裁了多个缅甸军警相关的个人和组织，美国更冻结了缅甸在美达十亿美元的资产。美国亦公开呼吁其他国家加入其行列一起制裁缅甸军方。

制裁往往作用有限

制裁可以说是美国与西方国家处理国际问题的常用手法，意图通过施加经济压力去改变他人的行为。不过，西方社会经常使用的经济制裁手段很多时候都解决不了纷乱的国际问题，尤其是关乎到一些群体的核心利益之时。联合国缅甸问题特使比尔格纳（Christine Schraner Burgener）指在他与军方的通话中，军方表明不会向西方制裁屈服。

事实上，除了缅甸的例子外，西方国家的制裁鲜有能令对方屈服的例子。例如伊拉克在1990年入侵科威特后，西方国家就制裁了伊拉克，但一直至1991年美国发动波斯湾战争才解放科威特。此后美国制裁依旧仍未改变伊拉克的立场，要到2003年美国发动伊拉克战争消灭萨达姆政府才改变了局势。又例如，美国特朗普政府恢复对伊朗单方制裁，至今也难以解决问题。而对国力大如中国的国家，美国就香港与新疆等问题制裁中方人员更不能改变什么。

对于缅甸问题，西方社会普遍怪责中国不出手。例如，美国国务卿布林肯呼吁中国应更积极参与解决问题。舆论亦不满中国阻止联合国安理会谴责缅甸军方。然而，正如中国外交部所指出，谴责与制裁会激化矛盾，对解决问题没有帮助。中国呼吁要坚持在亚细安的框架之下，通过对话解决缅甸问题。事实上，谴责与制裁也许简单容易，但西方国家的往绩已说明这些手段难以解决问题。

亚细安的立场与中国的说法也相似，呼吁克制并试图通过对话而非谴责和制裁来解决缅甸局势问题。虽然双方只是达成了停止暴力等比较原则性的五点共识，缅甸军方还在考虑亚细安的建议，包括如果对待被军方抓捕人士与如果安排政府计作等具体问题还未完全解决。也许谈判未达完美，但至少对话为缅甸解决问题提供了一线曙光，也缓和了缅甸的暴力冲突。缅甸的例子说明，在解决国际纠纷与问题时，真诚而有意义的多边会谈往往比单边主义的制裁手段来得更具建设性。