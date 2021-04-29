建“大湾区气泡”是当前首务

来源：星岛日报

星岛日报社论

香港政府即将相继实施“回港易”和“来港易”新措施，让港人与内地居民入境可免十四日隔离，迈出了两地通关重要一步，但他们返回内地后仍须检疫，故许多人未必成行，起不到立竿见影之效。经民联立法会议员林健锋昨提出，政府下一步应集中火力向内地争取建立“大湾区旅游气泡”，只要接种两剂疫苗及完成检测，回程便不用隔离，可在区内自由往来。这建议如能成事，两地往返人流便可大增，经贸往来与旅游将可恢复，从而带动经济活动，政府应以此为当前首务，争取尽快实现。

可分段实行?商务先行松绑

内地当局要求由港入境人士隔离十四天，主因是香港疫情仍未清零，为免输入病毒，检疫措施不敢贸然放宽，从防疫角度看，此举实属合理。在这情况下，政府可向内地提出分阶段建立气泡，首先让打了两针的人士（包括本港和内地居民）入境内地后只隔离七天，在过渡期内努力把疫情压低，令内地当局增加信心。

在全面开放之前，林健锋提议先与内地建立“大湾区商务气泡”，两地经贸人士如已打了两针，便可前往大湾区内一个城市，但只限在该处停留。厂商联合会会长史立德也有类似意见，指商家可直接驾车至内地厂房，由一点到一点，当局可追踪汽车的行踪，确保不四处走动，若能做到这点，就毋须隔离检疫。

“商务气泡”如能实行，两地商界人士便可在限定的地方自由往来，比起目前的检疫限制，方便得多，时间成本也大减，大大有利推动两地的经贸活动。

当香港疫情持续好转，数据证明传播风险已降至极低，政府就可争取将大湾区气泡扩至旅游，把港星旅游气泡的模式，应用于大湾区城市之间的旅游活动，旅客只要打了两针及完成检测，并使用互认的健康码，便能四处游玩。

港澳皆欲通关?应积极争取

在这过程中，政府也可特别与区内某一城市先行磋商，例如澳门与香港都有需要尽快恢复旅游，应争取率先建立两地旅泡，令市民可以早日“过大海”到澳门玩乐，这对两地重振经济都有帮助。特首林郑月娥上周出席博鳌亚洲论坛时，曾与澳门特首贺一诚探讨此事，相信有一定机会落实，要解决的问题是如何确保港人进澳门后，不会转往内地其他地方。

建立“大湾区旅游气泡”的一个重要条件，是往来人士都必须接种两剂疫苗，如果市民看到这个前景，打针的动力便会加大，而随着更多人接种，疫情亦会更快好转，在互相促进下，疫苗接种率料会提高，经济也可因两地往来人流上升而加快复苏。

