爱国者治港 也要团结所有香港人

来源：思考香港

作者：郭金锋

有人说，随着港区国安法实施，加上新选举办法的落实，香港将一劳永逸，从此步向太平盛世。坦白说，持这一轮调的人大有人在，目前表面上也确实如此：街头抗争消声匿迹，反对的声音也越来越少。但实际情况是否真是这样呢？特区政府是否甚么也不用做、便能坐享中央出手所带来的成果呢？

笔者手上没有水晶球，不可能有准确的预测。但正常而言，国家越来越强大的时候，“一国两制”下香港不会差到哪里去。就像首任特首董建华所言，“香港好，国家好；国家好，香港更好。”在国际环境动荡的今天来说，国家应说是香港最终的避风港。

但现实还是有一些启示的。特别是收到一位结识多年的老朋友告知要举家移民的消息时，心中不免有点感触。朋友是爱国者的一员，在香港有稳定的事业，属于前途无量的一族，但他也竟然也选择放弃了香港、去另外一个人生地不熟的地方开展中年生活。为甚么移民再度成为了香港人的话题？为甚么香港这颗璀璨的东方明珠留不住这些人才？难道是他国的月亮会更圆一些吗？

诚然，每个人移民都有自己不同的考量，有的因为子女的教育，有的因为环境的转变。但一个不争的事实是，这些选择离开香港的人中，不乏是一些有能力的人，因为没有经济能力而又想走的往往只能望洋兴叹。

走不了的香港人，心里是有怨气的。“冰冻三尺非一日之寒”，这些怨气是这两年的累积，如何纾解这批为数不少市民的不满情绪，当是特区政府未来几年其中一个重要工作。

中央政府看香港问题是比较清晰透彻的。身兼中央港澳工作领导小组组长的中共中央政治局常委、国务院副总理韩正已多次表示，要处理香港的房屋问题。这其实是中央对特区政府发出的一项指令，关键在于特区政府有何灵丹妙药去落实执行而已。在这一问题上，特区政府断不能再胡混过关，把中央领导人的话当作耳边风了。因为解决好了香港的房屋问题，才有机会舒缓部分市民的不满情绪。

随着新选举办法的落实，政府当团结香港各界，全力发展经济，以告别过去多年来以政治挂帅的社会环境。香港市民大部份的政治取态绝非偏激，政府不应该以过去两年多的情况，而否定了与市民、特别是“和理非”人士的交流。

疫情略缓后，政府应重启与民间的对话和交流，并由民政事务专员，联同地区主任，在各区举办政策民间论坛，让区内人士就各种政策发表意见。甚至可以考虑委任分区委员会成员时，也不妨加入民间推荐的元素，或把一些会议开放给区内人士旁听，这样有助把市民的声音纳入到管治当中，从而订出有利于社区发展的方案。

另外，既然香港政治局面已经大定，中央和特区政府应该重启中间派和泛民的年轻政党成员沟通机制，泛民虽然在一些议题上未必完全与政府一致，但他们仍然是社会的一种政治能量。新的政制制度需要他们代表市民和支持者，如果能够做到和而不同，求同存异，有利于香港整体社会发展。至于泛民参选与否的问题，系于未来政局发展，不能操之过急去处理。

再者，也是相当重要的一环，那就是必须继续提升公务员团队的实力。政府数字显示，上个财政年度共有21名政务职系员工辞职，较对上一个财政年度的9人，即是大增133%，辞职人数更创下历史新高。公务员内青黄不接、效率不佳将是未来几年不可避免的情况。如何团结十八万多公务员是稳定社会的关键，因此公务员事务局可以规划和研究一个十年公务员发展蓝图，配合公务员学院全面提升和装备这支部队，应对香港的机遇和挑战。

1956年中国党的八大召开时，毛泽东在开幕词中开宗明义地指出：“我们这次大会的任务是：总结从七次大会以来的经验，团结全党，团结国内外一切可能团结的力量，为了建设一个伟大的社会主义的中国而奋斗。”特区政府亦当把握好目前局面，在爱国者治港的前提下，主动团结全港人，团结一切可能团结的力量，为了香港更美好的明天而努力。

作者是资深传媒人、福山智库研究员

