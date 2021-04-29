南中国海将成两强引爆点？

来源：中时电子报

作者：李正修

日前一张美国海军舰长翘着脚远眺监控大陆航母辽宁舰的照片，引发各界揣测，咸认这是美中南中国海较劲的开端。由于南中国海航道运载着全球1/3的经贸吞吐量，亦是全球经济复苏最重要地区的枢纽，无论是美国印太战略、四方安全对话及美日首脑联合声明，甚至是欧盟等，近期都将南中国海视为地缘政治的必争之地。

本月初法国军舰与美日印澳举行军演，英国近日也决定派遣唯一航母舰队巡航东亚，与10余国进行联合军演，其政治意义不言可喻。

中国大陆当然不甘示弱，除了辽宁舰航母战斗群的南下例行性演训外，3艘海军主力舰艇近日也在海南三亚军港正式服役，若再加上日前完成建军备战的075型两栖攻击舰，等于解放军在应对从北到南的海上战事，已有心理准备与防范。

身处东亚关键位置、在南中国海亦有重要国家利益的台湾，该如何回应诡谲多变的南中国海对峙，不知蔡英文政府是否已有万全准备，还是只想继续倚赖美国，纵使让两岸关系陷入难以转圜境地也在所不惜。

南中国海近年来已成了美陆竞争的战略要冲，其丰富天然资源更是周边国家争相竞夺的目标。大陆近10年来在南中国海的人造岛礁及军事化行为，早已引发包括美国在内的诸多国家不满及疑虑。延宕多年、迟迟未能通过的“南中国海行为准则”更让大陆有藉由其政经影响力、对东南亚国家各个击破的机会，至少不让该行为准则成为大陆在南中国海诸岛备战的法理阻碍。

蔡总统虽坚称要“捍卫国土、守卫民主”，却从未针对台湾的南中国海诸岛有任何更清楚的主权阐述，既想要延续马英九坚守“十一段线”立场的南中国海政策，却又指责国民党卖台，其言行矛盾岂不怪哉！众所周知，蔡英文怕触怒美国是其回避主因。

海巡署长坚不透露台军在太平岛及东沙岛的防御装备，只说可达吓阻外敌目的。然而，由于台湾本岛离南中国海距离遥远，后勤补给屡遭质疑，深怕一旦战事爆发，两岛驻军恐陷孤立无援之困境，这应该是国防部密切关注南中国海动向、随时增补武装的重点。

大陆当局上个月派数百艘民兵船强行进入南沙群岛的牛轭礁，已经引起菲律宾的强烈抗议，近日马尼拉也派军舰在该水域进行演习反制。虽说中菲对峙仍处于初期的外交口水战，在双方互不相让的情况下，难保不会擦枪走火而酿成局部冲突，届时美国的态度将极为关键，攸关南中国海主权争议的走向。

美日《联合声明》已经将南中国海列为两国共同关切的区域安全焦点之一，欧盟等国也开始注意南中国海情势的转折。美国坚称在该水域享有“自由航行权”，曾陆续与多国进行演训，也考虑在印度洋与太平洋交接处，部署新的舰队群，藉由展现其霸权的宰制能力，以因应解放军的快速扩张势力。

多年来，东亚区域已有“安全靠美国、经济靠中国”的心态。然而，中国大陆伸张主权的企图心日益增长，美国也急于恢复其领导地位。南中国海是否会成为两强陷入“修昔底德陷阱”的引爆点，各国势必会密切关注后续发展，蔡政府当然也不能轻忽。

（作者为国家政策研究基金会副研究员）