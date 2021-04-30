美国撤军 阿富汗战争谁赢了？

来源：联合新闻网

美国总统拜登本月中宣布，将于明天（五月一日）开始逐步撤离驻阿富汗的两千五百名美军，在九一一事件届满二十周年前完成撤军，为这场耗时近二十年、美国史上最久的战争画下句点。

追缉宾拉登 揭开反恐序幕

这场阿富汗战争源于二○○一年九月十一日，凯达组织对美国发动恐攻，劫持客机对纽约世贸双塔及美国国防部五角大厦自杀攻击，飞机撞向双塔的画面震撼全球。美国政府要求当时控制阿富汗政府的塔利班组织，交出藏匿在该国的凯达首脑宾拉登，但遭拒绝。

美国和英国与反塔利班团体“北方联盟”合作，推翻塔利班政权，揭开反恐战争序幕。除了美国，北约和联合国部队也加入攻打塔利班与凯达的行列。二○一五年七月，阿富汗政府和塔利班在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德举行会谈，是双方首次正式谈判，但无具体成果。经过二○一九年的数轮谈判后，美国政府去年二月和塔利班在卡达首都多哈签署协议，美国允诺自阿富汗撤军，同时塔利班必须保证清剿境内恐怖组织，并且和阿富汗政府谈定和平协议。

美军不撤走 和平协议卡关

美国希望塔利班能参加本月二十四日至下月四日于土耳其举行的和平会谈，促成塔利班和阿富汗政府达成权力共享的和平协议。但塔利班坚持，在外国军队撤离阿富汗之前不会参加任何会议。

到九月十一日那一天，美国在阿富汗的这场战争将画下句点，历时近二十年，比越战还长一些。

阿富汗、西方部队代价惨痛

美国和盟军在阿富汗战争中究竟算不算获得胜利？很难一语断定。英国广播公司报道，根据高级安全官员的看法，自美军出兵之后，阿富汗不再出现成功执行的单一国际恐攻事件。如果从反恐的角度来看，西方部队或许可说是胜利。

然而估算阿富汗和西方部队在这场战争中的损失，却相当惊人。二十年的战争中，美国折损超过两千三百名军人，逾两万名军人在战事中受伤，英军也有超过四百五十人殉职。阿富汗方面更惨重，超过六万名安全部队人员丧生，死于战火的平民据信也高达数万人。

此外，战争也让美国支出一兆美元的高昂费用。

两大因素 左右撤军后情势

而且，这场战争虽把塔利班赶出阿富汗政府并缩小他们的控制范围，却未能完全消灭恐怖组织。塔利班目前仍控制近半的阿富汗领土，凯达及伊斯兰国（ＩＳ）近年也趁着西方逐步缩减驻军人数，有再起炉灶的迹象。

非政府组织“亚太基金会”国际安全主任戈尔持悲观看法，他认为西方撤军后，“阿富汗可能重返一九九○年代助长恐怖主义的光景”。这取决于两大因素：一是塔利班将对凯达、伊斯兰国等激进组织取何种立场，是否会默许其发展；二是在完全撤军后，国际社会于阿富汗境内不再有任何资源的情况下，是否有能力打击阿富汗的恐怖行动。

英国国防幕僚长卡特将军的看法倒是比较正面，他认为国际社会已在阿富汗建立文明社会，这个国家比起二十年前已经进步得多，“而且塔利班的态度也更开放”。

根据“武装暴力行动”组织的研究，去年被炸弹炸死的阿富汗民众人数仍居世界之冠，显示即使战争告一段落，这个国家仍未回复平静。