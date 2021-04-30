美能打压中国的制造王国地位？

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台积电创办人张忠谋认为中国大陆晶圆落后台积电五年，所以不是对手，韩国三星才是劲敌；但张忠谋也指出，台湾要再造一座护国神山，一个字：“难！”说来也巧，张忠谋21日话音甫落，22日大陆清华大学就宣布成立“集成电路学院”，瞄准晶片“卡脖子”难题，盼突破关键核心技术，培养人才，支撑中国积体电路事业的自主创新发展。

与此同时，美国参议院外交委员会22日通过“战略竞争法案”，企图从科技、经济、军事等领域来压制中国的发展；其实，比国会更早一步，美国总统拜登在4月12日就召开应对半导体行业供应链短缺的线上峰会，称“中国正积极计划重新定位并主导半导体供应链”，为此美国必须加紧脚步全面应对，拜登已承诺将寻求370亿美元投资，提振美国晶片制造业。这一场也将台湾卷入的美中两强殊死博弈，形势将如何发展，结局如何，充满了悬念；不仅如此，这场博弈的胜负，很大程度上也将决定自2010年中国取代美国成为全球制造业王国后，中国还能在这个位子上继续称霸多久。

说来也是奇特，仅仅在70年前，即中共建政之前，中国还是一个纯粹的农业国家。短短70年，中国从一个农业国家摇身一变为工业国家，甚至还成为全球最大制造业王国，可以说与两个特殊的机缘有关。头一个，发生于1950年代，当时中国起步维艰，打算学习苏联的经验，从1953年开始搞第一个五年计划，并获得了来自苏联的共156个援建项目，大批苏联科学家、工程师、技术人员参与，在苏联专家悉心指导下，为中国培养了一大批工程师和技术工人。

中国的第一个五年计划非常成功，工业总产值年平均成长率达到19%，在一些关键领域比如钢铁、水泥、发电和机械制造，实现了跨越式的发展，使中国在极短时间内打下了作为制造业大国的扎实基础，这在世界历史上也可说是空前绝后。然而100%纯度的计划经济加公有体制毕竟禁不起时间的考验，苏联与中国的工业先后步入了缺乏效率及低利润的死胡同，但相较于苏联撑到1991年解体，中国十分幸运地在邓小平主导下，从1979年开始进行了改革开放。

改革开放为中国工业引入具有丰沛活力高效率、并熟谙全球市场经济的民营企业，包括台资、港资在内的所有外资企业，为原本死气沉沉缺乏效率的中国工业注入了源源不断的新活力，并在2001年中国加入WTO之后，融入全球化，把中国在劳动力及市场的核心竞争力发挥到了极致，终于使中国的制造业总产值在2010年超过美国成为全球第一，并继续壮大，在2020年，超过了美、日、德、韩四国的总和。

正是在这样的情况下，作为全球已百年霸权的美国，感受到来自中国的挑战与威胁，从奥巴马、特朗普到拜登，想方设法，要把中国的势头打压下去，尤其是在制造业特别是在科技业这个领域，从中兴到孟晚舟到华为，从晶片到飞机发动机到科技人才，美国使出了浑身解数，对中国进行全面封锁与脱钩，欲置中国于死地。微软创办人比尔盖兹看得透彻，曾经提醒及劝阻美国当局，千万别这么做，这么做的结果只会逼使中国下定决心，不惜一切代价补齐所有短板，成就中国成为全球最完整最完善的工业体系。

从原子弹到高铁，从预警机到GPS，从航母阻拦索到国际太空站，哪一个不是美国及西方对中国的制裁与封锁，最终反而逼出了中国“置之死地而后生”的能力。短短70年，中国从无到有，从有到齐备到完善到领先，俄罗斯的帮助是凤凰涅盘一，邓小平的改革开放是凤凰涅盘二，当下美国对中国的全力打压，会成为中国制造业的凤凰涅盘三吗？