美式资本主义必须拐弯

来源：香港01

01观点

美国总统拜登执政踏入第100日，并在当地周三（28日）晚首度到国会发表联席会议演说，公布“美国家庭计划”和“美国就业计划”两项改革大计。虽然共和党已明言难以接受上调富人税和企业税来填补新增的政府开支，但疫下贫富悬殊愈见严重，华府欲借税收扶助基层，不单有其社会稳定之用，同时亦符合政府推动分配正义的天职。

拜登周三首次到国会发表联席会议演说，讲述百日新政的进度和未来动向，并藉此宣传总额分别达1.8万亿和2.3万亿美元的“美国家庭计划”和“美国就业计划”，作为未来社会安全网和经济发展的改革蓝图。“美国家庭计划”有三大范围，包括增加至少四年免费教育、向儿童和家庭提供有薪家庭假等支持，以及延长儿童税收抵免，而“美国就业计划”则是着力投资国内陈旧的基建，并期望可在数年内增加数百万个就业机会，以纾缓疫情下的经济冲击。

万亿改革助基层

家庭本来理应是为了天伦之乐，但现实中因为种种经济及社会问题，反而成了许多人的生活负担和压力来源。由育儿、学费以至照顾家中有需要成员等。而且家庭的社经背景更往往成为了一个人在社会上发展的先决条件。在疫情后美国社会问题暴露无遗，拜登如今提出投资支援家庭，相信有助令社会走向更公平合理。

两项鸿图大计均涉及钜额开支，故拜登同时提出税改作为融资方案。拜登表示未来不会对年收入低于40万美元的国民提高税率，反而更辩称“现时该让美国公司和最富有的1%美国人开始缴纳公平的税额”。拜登提出要将个人收息税的最高边际税率上调至39.6%，以及将投资收入逾100万美元的所得税提高至39.6%。与此同时，华府早前亦打算将企业利得税将由21%增至28%，用以投放至各项基建工程。虽说新税率名副其实是向富人动刀，但拜登亦强调自己“我不想惩罚任何人。但是我不会对国家的中产阶级增加额外的税收负担，因为他们已经付了足够的钱”，并反批前朝特朗普政府2017年的2万亿减税措施，是“美国公司和最高层人士的巨大收获”。

富人税可缓解贫富差距

在经济寒冬时，基层民众承受的经济损伤往往与富人不成比例。一如“世界经济论坛”去年指出，全球增长骤降时，国家之间和内部的不平等现象亦正在加剧，而由于基层、蓝领工人受其工作性质所限，难以可像白领阶层在家工作，反而更在封城下被迫停工；其次则是疫情和封城使服务业、旅游业等行业停摆，但这些行业往往是基层餬口的职位。德勤会计师事务所去年的报告亦指，由于黑人和拉美裔美国人大多都从事低薪职业，因而在经济衰退期须承受更大的经济损失，故美国的收入差距亦可能会随之扩大。可见拜登的新政不单为了拨乱反正前朝的亲商立场，也是针对新情势的必要之举。

拜登的大计定会惹来亲商的共和党反对，甚至抹黑成“劫富济贫”云云，但问题是富者之富是否来得合理？贫者之贫是否不公义的结果？疫下各国央行纷陈推出货币政策稳住经济，此举虽然勉强令经济避免断崖式崩溃，但受惠的大多都是资本市场的参与者，而非“月月清”的草根阶层。由货币政策推动的经济增长只令金融市场的炒卖活动愈演愈烈，实际上却扩大了贫富差距。因此拜登推动富人税虽然是针对最富裕阶层，但也是收窄贫富悬殊以至疏道民怨的必要手段。

一场世纪疫症打乱了世界经济的规律，也将社会的潜藏问题一并暴露，即使是最推崇市场自由的美国，也要修正其放任资本主义的道路，以增强政府在二次分配的职能。反观港府的主事官员在疫情爆发后，虽然提出了多轮成效成疑的纾困措施，但始终也不见大刀阔斧地推出长远改革，以完善社会保障网。但世界本无一本天书读到老的治理之道，若然港府续以小修小补、少做少错的官僚风格行事，延宕的不止是改革时机，同时也会令民怨积累，不利管治。